La fracción orgánica, un paso más hacia la economía circular

La separación en origen y el correcto reciclaje de los residuos que generamos en nuestra actividad diaria, ya sea en industrias, comercios o en nuestros hogares es fundamental, ya que éstos, si no se gestionan bien, generan un enorme impacto en el medio ambiente.

A nivel general, tenemos interiorizado que los envases de plástico van al contenedor amarillo, el papel-cartón al azul y el vidrio al iglú verde. Sin embargo, hay otras muchas fracciones en las que debemos avanzar para llegar al modelo ideal y que nos exige la propia legislación tanto europea, como estatal y autonómica.

El reciclaje de textiles, de aceite doméstico y, sobre todo, de la materia orgánica, son las fracciones en las que las administraciones están poniendo el foco para mejorar las cifras de reciclaje. Y es que a nivel doméstico estos residuos se generan en grandes cantidades y tenemos que evitar que acaben en el vertedero. Aquí es cuando cobra protagonismo la corresponsabilidad. Necesitamos una ciudadanía proactiva y una administración que proporcione los medios adecuados para conseguir que el círculo se cierre.

A través del compostaje doméstico y comunitario logramos transformar la materia orgánica en compost, un fertilizante de gran calidad que nutre la tierra. / .

Centrándonos en la fracción orgánica, ésta representa en torno al 40 % de la bolsa de basura común, por lo que su reciclaje se ha convertido en objetivo prioritario para los consorcios de residuos y los ayuntamientos, que están en los últimos años implantando su recogida selectiva, o están en proceso de hacerlo, a través del contenedor marrón.

El denominado quinto contenedor es cada vez una imagen más común en nuestros pueblos y ciudades, pero su uso correcto exige una importante labor de educación y concienciación ambiental.

El uso correcto del contenedor marrón exige una importante labor de educación y concienciación ambiental. / .

También a través del compostaje doméstico y comunitario logramos transformar la materia orgánica en compost, un fertilizante de gran calidad que nutre la tierra, avanzando así en la circularidad, que es el modelo de gestión ideal que busca minimizar los desechos, reincorporándolos al ciclo productivo.

En este sentido, Grupo Silvoturismo brinda todo su apoyo a los consistorios y diferentes administraciones en la implantación del contenedor marrón, facilitando la separación y reciclaje de la fracción orgánica a través del diseño y ejecución de campañas de educación ambiental a cargo de experimentados educadores ambientales, la implantación y seguimiento de sistemas de compostaje doméstico y comunitario, formación a través de charlas y cursos, y también poniendo a disposición toda la logística y medios necesarios, ya sean cubos, composteras o bolsas compostables, entre otros.

Silvoturismo ha llevado a cabo el servicio de compostaje doméstico y comunitario del Consorcio Crea con la implantación de 625 kits de compostaje doméstico (aireadores, básculas, cribas, termómetros, cubos aireados...) y 20 islas de compostaje comunitario. / .

Impulso a proyectos de FORS y compostaje

De hecho, Silvoturismo es pionero en el desarrollo de estrategias de concienciación ambiental de los biorresiduos en la provincia de Alicante, actuando en municipios como San Vicente del Raspeig, Petrer, Jacarilla, Benferri, Rojales o El Verger, entre otros.

Asimismo, a través de los servicios de educación ambiental de los Consorcios Terra y Crea impulsan la recuperación e incorporación de nuevo al ciclo de los residuos orgánicos. En este sentido, en los municipios en los que existen instalaciones de compostaje doméstico, escolar y comunitario, y una implantación variable de la FORS, nuestros equipos de educadores ambientales diseñan y desarrollan acciones para un uso adecuado de estos servicios.

También en el servicio de educación ambiental Diputación de Castellón, hasta el momento, el compostaje se trabaja de manera puntual, no obstante, se observa un incremento de experiencias piloto, como en Portell de Morella; del mismo modo, por imperativo legal, los municipios presentan una necesidad creciente en apoyo a implantación de FORS.

Los educadores ambientales del Consorcio Terra, a cargo de Silvoturismo, realizan una gran labor de apoyo a los ayuntamientos en la implantación de la FORS. / .

Otro proyecto llevado cabo por Silvoturismo es el servicio de compostaje doméstico y comunitario del Consorcio Crea con la implantación de 625 kits de compostaje doméstico (aireadores, básculas, cribas, termómetros, cubos aireados...) y 20 islas de compostaje comunitario, en el que se ha capacitado a la población con formaciones específicas y seguimiento del proceso de compostaje desarrollado, con diferentes materiales impresos (folletos, guías, carteles,...), página web específica del servicio con información completa y materiales en digital.

Al igual que el servicio de mantenimiento de islas de compostaje en el Consorcio Crea para la inspección de las instalaciones de compostaje comunitario, seguimiento del proceso de compostaje, prevención y corrección de incidencias, para asegurar la obtención de un compost de calidad.

En definitiva ha impulsado o impulsa, solo en la provincia de Alicante, proyectos y campañas en más de 50 municipios. Además de la ejecución de otras campañas de fomento del reciclaje de la orgánica en toda la geografía española.

Legislación aplicable

La Directiva (UE) 2018/851 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 30 de mayo de 2018, por la que se modifica la Directiva 2008/98/CE sobre los residuos, establece en el artículo 22, rubricado como biorresiduos, que los Estados miembros garantizarán que, a más tardar el 31 de diciembre de 2023 [...], los biorresiduos, bien se separen y reciclen en origen, o bien se recojan de forma separada y no se mezclen con otros tipos de residuos.

Además, prevé que los Estados miembros adoptarán, entre otras, medidas para: incentivar el reciclado, incluido el compostaje y la digestión anaerobia, de los biorresiduos de una forma que asegure un elevado nivel de protección medioambiental y genere un resultado que cumpla las normas de alta calidad pertinentes; también incentivar el compostaje doméstico.

Ley 7/2022, de 8 de abril, de residuos y suelos contaminados para una economía circular (art. 28) y Ley 5/2022, 29 de noviembre, de residuos y suelos contaminados para el fomento de la economía circular en la Comunitat Valenciana (art. 51), establecen que las entidades locales adoptarán las medidas necesarias para la separación y el reciclado en origen de los biorresiduos mediante su compostaje doméstico y comunitario, o su recogida separada y posterior transporte y tratamiento.

Por su parte, el artículo 25 de la Ley 7/2022, de 8 de abril, establece que, para facilitar la preparación para la reutilización y el reciclado de alta calidad, las entidades locales establecerán la recogida separada de los biorresiduos de origen doméstico antes del 30 de junio de 2022 para las entidades locales con población de derecho superior a cinco mil habitantes, y antes del 31 de diciembre de 2023 para el resto. Se entenderá también como recogida separada de biorresiduos la separación y reciclado en origen mediante compostaje doméstico o comunitario.

Ley 1/2025, de 1 de abril, de prevención de las pérdidas y el desperdicio alimentario, en su artículo 5, se establece la jerarquía de prioridades de los agentes de la cadena alimentaria, donde se dispone que los residuos alimentarios, en última instancia, serán utilizados para la obtención de compost con el objetivo de producir un beneficio en los suelos.

Por su parte, el artículo 13 de este cuerpo legal, rubricado como medidas de buenas prácticas para el sector de la hostelería y otros proveedores de servicios alimentarios, contempla como medida ambientalmente responsable para la gestión de los residuos alimentarios, el fomento de la entrega de los restos alimentarios a instalaciones de compostaje, así como mejorar la calidad de la fracción orgánica segregada.