Eurocaja Rural apuesta por el talento universitario en Alicante con su programa de prácticas y ofertas de empleo

Eurocaja Rural participa un año más en el Maratón de Empleo y Emprendimiento organizado por el Vicerrectorado de Estudiantes y Empleo y que acoge la Universidad de Alicante (UA), orientado a mejorar la empleabilidad y la inserción laboral del estudiantado. Este evento está consolidado como el mayor foro de empleo universitario de Alicante para la conexión entre empresas, instituciones y talento universitario de la Comunidad Valenciana.

La entidad financiera acude a este acto con el objetivo de informar a los estudiantes universitarios sobre sus programas de prácticas y ofertas de empleo dirigidas a personas que han finalizado sus estudios, facilitando así su inserción en el mercado laboral.

Programa de prácticas universitarias y ofertas de empleo de Eurocaja Rural

Las prácticas en Eurocaja Rural son una experiencia formativa real para estudiantes universitarios en la que desarrollan un aprendizaje aplicado, con objetivos claros, mentorización y actividades alineadas con los estudios, para acelerar su empleabilidad futura en el sector financiero. En su stand, el alumnado encontrará orientación sobre cómo mejorar su CV, los perfiles más demandados y las áreas donde puede desarrollar su talento.

En su última convocatoria de prácticas de este mes de febrero, Eurocaja Rural incorporó a 104 estudiantes de diversas universidades dentro de su ámbito de actuación, promoviendo la formación y el acceso al empleo. Entre ellas, recalcar las incorporaciones de alumnado procedente de la propia UA y otras 13 universidades más a nivel nacional.

De forma independiente, Eurocaja Rural presenta sus procesos de selección y ofertas de empleo dirigidas al alumnado que ya ha concluido sus estudios, informando de los perfiles que demanda la Entidad, los requisitos y los canales oficiales para inscribirse, con procesos basados en mérito y capacidad, fomentando la igualdad de oportunidades.

40% de contrataciones de alumnado universitario en 2025

El compromiso de Eurocaja Rural con el desarrollo profesional de los jóvenes fue reconocido con su inclusión en la lista 'Top Companies 2025’ España de LinkedIn, donde fue destacada como la 2ª mejor empresa del país con menos de 5.000 para desarrollar una carrera profesional, ocupando el segundo puesto en su categoría.

Los estudiantes en prácticas representan una de las principales apuestas de la Entidad para impulsar la empleabilidad cualificada, así como para ofrecer oportunidades reales de desarrollo al joven talento. En 2025, 213 estudiantes realizaron prácticas en la Caja, de los cuales 84 fueron finalmente contratados tras superar los correspondientes procesos de selección, lo que supone casi un 40% de incorporación. Estas cifras evidencian que las prácticas se han convertido en una vía eficaz para mejorar la empleabilidad y optar a vacantes de la Caja a través de procesos abiertos y competitivos.

Eurocaja Rural lleva asentada en la Comunidad Valenciana desde 2017, año en el que abrió su primera oficina en la localidad alicantina de Sax. Actualmente, Alicante cuenta con una red comercial de más de 40 oficinas a las que se suman las cuatro ubicadas en la provincia de Castellón y 28 en la provincia de Valencia, a través de las cuales la cooperativa de crédito proporciona múltiples productos y servicios financieros, asesoramiento personalizado a todos sus socios y clientes, así como atención social y asistencial, haciendo gala de su profesionalidad, cercanía y vocación de servicio.