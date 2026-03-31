Actiu y Cosentino impulsan en Alicante el valor de la mirada femenina para diseñar espacios más humanos y saludables

Actiu y Cosentino celebraron el 30 de marzo en Cosentino City Alicante una jornada profesional dirigida a mujeres del ámbito de la arquitectura, el interiorismo y el diseño en la que el bienestar, la pausa y la reflexión compartida se convirtieron en ejes de una conversación más amplia: la necesidad de seguir dando visibilidad al talento femenino en un sector en el que, pese a los avances, las mujeres todavía no ocupan con la suficiente frecuencia la primera línea.

Enmarcado en la filosofía de Women in Office Design (WOD), el encuentro reunió a 28 arquitectas y profesionales de referencia de Alicante, Valencia y Murcia en una cita concebida no solo como foro de diálogo, sino también como una experiencia vivencial para repensar el diseño de los espacios desde una perspectiva más humana, inclusiva y consciente.Todo ello bajo un pilar fundamental que se dejó patente a lo largo del a jornada: “Diseñamos para el bienestar todos los días”.

En el centro, Soledad Berbegal, de Actiu, y a su derecha Sonia Berbel, de Cosentino / .

Lejos de una visión fría o exclusivamente funcional de la arquitectura, la convocatoria puso en valor la aportación femenina al diseño de entornos capaces de responder mejor a las necesidades reales de las personas. Hospitales, oficinas, centros educativos o espacios contract exigen hoy algo más que eficiencia o estética: requieren sensibilidad, escucha, calidez y una concepción más amable de los lugares que habitamos. En ese terreno, la mirada de muchas profesionales está contribuyendo a transformar espacios antes impersonales en entornos armonizados, más cercanos al bienestar físico y emocional.

La jornada arrancó con la bienvenida de Cosentino y la presentación del propósito compartido con Actiu dentro de WOD, plataforma internacional que impulsa la visibilidad, la conexión y el liderazgo de las mujeres en el diseño de espacios de trabajo. A partir de ahí, las asistentes compartieron trayectorias, inquietudes y reflexiones en torno a los proyectos que han marcado su desarrollo profesional, sus motivaciones presentes, sus aspiraciones de futuro y los desafíos que todavía persisten para las mujeres en el sector.

La jornada fue una experiencia vivencial para repensar el diseño de los espacios desde una perspectiva más humana, inclusiva y consciente / .

Entre esos retos, destacó de forma especial la necesidad de generar más espacios de encuentro y reconocimiento. Ana Gilsanz, de NAM (Navegando Arquitecturas de Mujer), subrayó que “es importante visibilizar las obras de autoría de mujer y crear espacios desde la docencia y la investigación donde se generen condiciones diferentes para enseñar, aprender y mirar la arquitectura”.

Ese mensaje conectó con una realidad ampliamente compartida entre las asistentes: aunque en las aulas existe una presencia femenina notable, esa representatividad no siempre se traduce después en visibilidad, liderazgo o reconocimiento público. De ahí la importancia de encuentros como este, pensados para hacer red, fortalecer referentes y situar en el centro una forma de ejercer la arquitectura y el diseño que incorpora otras prioridades y otras maneras de mirar.

Laura Ortín, de Laura Ortin Architecture, resumió ese sentir colectivo al afirmar que “en la jornada se materializó la idea de sostenernos, apoyarnos y agruparnos como algo necesario donde se crea comunidad y sororidad”. También Ana Segovia, de Odos Design, puso el foco en la capacidad de estos encuentros para trascender lo estrictamente profesional: “Este tipo de encuentros permiten bajar barreras, crear relaciones más profundas y abrir la puerta a futuras colaboraciones”.

La jornada incluyó una propuesta gastronómica basada en cocina macrobiótica, de Sonia Ferre de MasQi / .

Más allá de las conversaciones, la jornada incluyó una sesión experiencial de breathwork consciente dirigida por Sonia Ferre, de MasQi, concebida para detener el ritmo, respirar y reconectar con el cuerpo y la mente. Esta práctica, unida a una propuesta gastronómica basada en cocina macrobiótica, reforzó la idea de que el bienestar no es un concepto abstracto, sino una herramienta concreta que también puede y debe formar parte de la manera en que se proyectan, lideran y viven los espacios.

En ese sentido, Anna Ferrer, de Cu4 Arquitectura,destacó que “el diseño tiene un papel clave en cómo damos cabida a este tipo de prácticas y en cómo facilitamos que se incorporen de forma real en el día a día de las organizaciones”. Una reflexión que conecta con la evolución del diseño contemporáneo hacia modelos que no solo resuelven usos, sino que cuidan a las personas.

La dimensión más personal del encuentro fue otra de las cuestiones más valoradas por las asistentes. Pepa Ortega Crespillo, de Estudio Crystalzoo, señaló que “esta experiencia ha sido un regalo personal y profesional, un momento para parar, compartir y conectar con otras compañeras del sector”. En la misma línea, Maribel Requena Barbellido, vocal de Cultura en Elda-Villena-Novelda en el CTAA, destacó que “la posibilidad de detenerse, escucharse y compartir sin artificios ha permitido reconectar con una dimensión personal a menudo olvidada”.

La conversación también abordó la construcción de marca personal, el acceso a puestos de liderazgo y la importancia de mostrar valores y humanidad en el ejercicio profesional. Paloma Roca, de Paloma Roca Comunicaciones, subrayó en este punto que “desde la perspectiva de la marca personal, se destaca la relevancia de que los líderes muestren sus valores y humanidad, entendiendo que los proyectos nacen de la conexión entre personas”.

Soledad Berbegal, consejera y directora de reputación de marca de Actiu / .

Como impulsora de WOD en España junto a Gracia Cardona, Soledad Berbegal, consejera y directora de reputación de marca de Actiu, insistió en el sentido profundo de este tipo de convocatorias: “Este tipo de espacios son necesarios para parar, cuidarnos y reconectar. Porque parar no es un lujo, es una herramienta para dar nuestra mejor versión personal y profesional, y encuentros así generan algo muy valioso: conexión real, aprendizaje compartido y una red de apoyo de la que nacen nuevas oportunidades. Comunidades como WOD nos ayudan a dar visibilidad al talento femenino y seguir avanzando hacia un sector más inclusivo, colaborativo y equitativo”.

Por su parte, Sonia Berbel Oller, de Cosentino City Specialist, explica que “desde Cosentino siempre hemos apostado por la incorporación de mujeres en posiciones de liderazgo dentro de nuestros equipos directivos. La compañía está especialmente sensibilizada con este objetivo y, de hecho, contamos con iniciativas que reconocen y premian a perfiles femeninos que están impulsando el negocio”.

Sonia Berbel Oller, de Cosentino City Specialist / .

La alianza entre Actiu, especialistas en el diseño y fabricación de mobiliario para entornos corporativos, de sanidad y educativos, y Cosentino, espacio expositivo y experiencial concebido como punto de encuentro para profesionales de la arquitectura, el diseño y el interiorismo, responde precisamente a esa visión compartida de un sector en transformación, en el que el diseño debe ir más allá de la estética o la pura funcionalidad para convertirse en una herramienta de cuidado. En un momento en el que empresas, hospitales, centros educativos y espacios de trabajo demandan entornos más saludables, flexibles y emocionalmente inteligentes, la perspectiva femenina se revela no como un complemento, sino como una aportación decisiva.

Para Cosentino es “fundamental utilizar nuestros espacios como plataformas de aprendizaje, intercambio y evolución del sector, fomentando entornos donde se comparta conocimiento y se impulse un progreso real, especialmente en términos de diversidad y liderazgo”, asegura Berbel Oller. Por ello, desde el showroom de Cosentino City Alicante, ubicado en el centro de la ciudad, este encuentro sirvió de escenario para dejar claro que diseñar para el bienestar es una práctica cotidiana y una responsabilidad compartida. Y para que esa transformación sea real, el sector necesita que las mujeres ganen visibilidad, voz y presencia en los espacios donde se toman las decisiones. Porque en esa mirada más sensible, atenta y humana hay también una manera de proyectar el futuro de la arquitectura.