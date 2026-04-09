Alicante reúne a empresarios para analizar el impacto de la sobrerregulación en la economía

Alicante ha acogido un nuevo encuentro empresarial centrado en uno de los principales desafíos estructurales de la economía española: el crecimiento sostenido de la sobrerregulación y su impacto sobre la actividad empresarial.

La sesión, organizada por Foro Liberal junto a CEV Alicante y UEPAL, reunió a empresarios y directivos para analizar cómo el marco normativo está condicionando la inversión, la innovación y la competitividad.

El acto contó con la intervención de Gregorio Izquierdo, director general del Instituto de Estudios Económicos, quien subrayó que la hiperregulación se ha convertido en un coste oculto estructural para las empresas, reduciendo su eficiencia y limitando su capacidad de crecimiento.

Los participantes coincidieron en la necesidad de avanzar hacia un marco regulatorio basado en criterios de calidad normativa, simplicidad y evaluación de impacto. / INFORMACIÓN

Durante su análisis, destacó que la fragmentación normativa y la superposición de regulaciones generan importantes barreras operativas, especialmente para las pymes, que cuentan con menor capacidad para absorber costes regulatorios. En este contexto, señaló que el exceso normativo no solo incrementa los costes de cumplimiento, sino que también desincentiva la inversión y penaliza el aumento de tamaño empresarial, un factor clave para la productividad.

Asimismo, se puso de relieve que la inseguridad jurídica y la volatilidad regulatoria dificultan la planificación a largo plazo, afectando directamente a la toma de decisiones estratégicas.

El acto contó con la intervención de Gregorio Izquierdo, director general del Instituto de Estudios Económicos. / INFORMACIÓN

Los participantes coincidieron en la necesidad de avanzar hacia un marco regulatorio basado en criterios de calidad normativa, simplicidad y evaluación de impacto, como condición imprescindible para mejorar la competitividad y favorecer el crecimiento económico.

Asimismo, Foro Liberal anunció el inicio, el próximo 7 de mayo, del curso “Introducción a la Escuela Austriaca de Economía”, en colaboración con el Colegio de Economistas de Alicante y con el apoyo de la Fundación Jesús Huerta de Soto Ballester, reforzando su apuesta por la formación económica rigurosa aplicada al entorno empresarial.