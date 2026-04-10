Lokímica reúne en Valencia a técnicos municipales en una formación sobre control vectorial

Lokímica ha celebrado en Valencia una formación técnica sobre control vectorial dirigida a profesionales de ayuntamientos, en una jornada centrada en reforzar la vigilancia, la prevención y la capacidad de respuesta local ante vectores de interés en salud pública.

La sesión se ha planteado como un espacio de formación aplicada para compartir criterios técnicos, experiencias de campo y herramientas útiles para la gestión municipal. En un contexto marcado por la expansión de ciertas especies y por la creciente necesidad de anticiparse al riesgo, la capacitación de los equipos técnicos se consolida como una de las claves para mejorar la prevención desde el ámbito local.

Durante la jornada se abordaron cuestiones relacionadas con la vigilancia entomológica, la identificación de puntos de cría, la evaluación del riesgo y la importancia de actuar de forma coordinada y proporcionada según cada escenario. El encuentro permitió además poner sobre la mesa la necesidad de seguir reforzando la preparación técnica de las administraciones ante retos que afectan directamente a la salud pública y al entorno urbano.

Lokímica subraya que el control vectorial exige cada vez más especialización, conocimiento del territorio y capacidad de interpretación técnica. Por ello, la compañía considera que la formación de los profesionales municipales no solo mejora la toma de decisiones, sino que también contribuye a una respuesta más eficaz y más temprana ante posibles incidencias.

“Los ayuntamientos están en primera línea de la prevención y contar con equipos técnicos bien formados es fundamental para interpretar el riesgo y actuar con criterio”, señala Rubén Bueno, Director Técnico de Lokímica. “El control vectorial requiere vigilancia, planificación y conocimiento aplicado, y compartir esa experiencia con los técnicos municipales es una manera útil de fortalecer la salud pública desde el territorio”.

La jornada celebrada en Valencia se enmarca en la actividad que Lokímica desarrolla en el ámbito de la salud ambiental y la gestión de vectores, una línea de trabajo en la que la compañía combina experiencia operativa, especialización técnica y transferencia de conocimiento. Este enfoque cobra especial relevancia en un momento en el que la prevención debe abordarse desde una perspectiva cada vez más integrada, alineada con los principios de One Health, que conectan la salud humana, animal y ambiental.

Con este tipo de iniciativas, Lokímica pone el acento en una idea cada vez más presente en el ámbito de la salud ambiental: la prevención no depende solo de la intervención, sino también de la formación, la anticipación y la capacidad de las administraciones para actuar con base técnica.