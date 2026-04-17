El Elche CF realiza una visita oficial a VegaFibra, main sponsor del club

El Elche CF ha realizado una visita oficial a las nuevas instalaciones de VegaFibra, main sponsor del Club, situadas en Orihuela Costa. Un encuentro institucional enmarcado en el tramo final de la temporada, en el que el equipo continúa compitiendo por sus objetivos en LaLiga EA Sports, y que refuerza la relación entre la entidad y su patrocinador principal.

Los cinco capitanes de la primera plantilla —Pedro Bigas, Josan Ferrández, Matías Dituro, Aleix Febas y David Affengruber— han encabezado la representación franjiverde en esta jornada, en la que han podido conocer de primera mano las instalaciones y la operativa de la compañía.

La expedición del Club ha estado acompañada por el entrenador, Eder Sarabia; el presidente, Joaquín Buitrago; el director de Relaciones Institucionales, Monserrate Hernández; y el team manager, Juan Sánchez Niñoles, en una visita que pone en valor la importancia de las alianzas estratégicas para el desarrollo del Club.

Durante el recorrido, los representantes del Elche CF han compartido impresiones con el propietario de VegaFibra y Grupo Multimedia PIC, Ángel Pic, y han conocido el funcionamiento de unas instalaciones diseñadas para ofrecer un servicio tecnológico avanzado en el ámbito de las telecomunicaciones en la comarca.

Como recuerdo de la visita, el Club hizo entrega de una camiseta oficial firmada por la primera plantilla.

El Elche CF continúa trabajando en el fortalecimiento de sus vínculos con el tejido empresarial de su entorno, consolidando relaciones que contribuyen al crecimiento conjunto de la entidad