Mª del Mar Valera Samblas, reelegida presidenta de APEHA para los próximos cuatro años

La Asociación Provincial de Empresarios de Hostelería de Alicante (APEHA) ha reelegido a Mª del Mar Valera Samblas como presidenta de la entidad para un nuevo mandato de cuatro años, tras la celebración de la Asamblea General con carácter electoral el lunes 13 de abril.

Durante el proceso electoral, se presentó una única candidatura, encabezada por Mª del Mar Valera Samblas, que cumplía con todos los requisitos establecidos. De acuerdo con los estatutos de la asociación, no fue necesaria la constitución de la Mesa Electoral, procediéndose directamente a su proclamación como presidenta por parte de la Junta Electoral.

Con esta reelección, Mª del Mar Valera Samblas continuará al frente de APEHA, dando continuidad a la labor desarrollada en los últimos años y reforzando el compromiso de la asociación con la defensa de los intereses del sector hostelero de la provincia de Alicante.

La presidenta ha agradecido la confianza depositada por los asociados y ha destacado la importancia de seguir trabajando de manera conjunta para afrontar los retos del sector, impulsar su competitividad y fortalecer su papel como motor económico y social.

Nueva Junta Directiva de APEHA

Presidenta: D.ª Mª del Mar Valera Samblas

D.ª Mª del Mar Valera Samblas Vicepresidenta 1ª: D.ª Irene Mas Solís

D.ª Irene Mas Solís Vicepresidente 2º y Contador : D. Francisco J. Cano Fuster

D. Francisco J. Cano Fuster Secretario General: D. Pedro Francés Ramón (SEHUNICA Castalla)

D. Pedro Francés Ramón (SEHUNICA Castalla) Tesorera: D.ª Miriam Gómez Garrido

Vocales:

D. José Luis Garciafilia Soler (Vocal 1 y Abogado) D. Fernando Nieto Grimaldi (Vocal 2) D.ª Jian Jing Chen Xu “Linda” (Vocal 3) D. Javier del Castillo (Vocal 4 – ABRECA Benidorm) D. Marco Martinetti (Vocal 5 – AEHTC Torrevieja) D. José Mª San-Matías Ferrández (Vocal 6) D.ª María Garciafilia Soler (Vocal 7) D. Francisco Siles Collado (Vocal 8) D.ª Amor Lydia López Peligero (Vocal 9 – AEHTMA Dénia) D. Óscar Cerdá Jiménez (Vocal 10) D. David Sandín Cortes (Vocal 11 – Asoc. Prov. Turismo Interior) D. Francisco Linarea (Vocal 12 – Asoc. Host. de Elche) D.ª María Lucía Ruiz del Portal Mula (Vocal 13) D. Juan Abril Lozano (Vocal 14 – AHEA Altea)

APEHA reafirma así su apuesta por la estabilidad institucional y la continuidad en sus líneas estratégicas, orientadas al apoyo de los profesionales de la hostelería y la promoción de la provincia como destino gastronómico de referencia.