Casarse a 186 metros de altura en el hotel más alto de Europa: el Gran Hotel Bali refuerza su propuesta como espacio único para bodas
Entre las parejas que ya han apostado por este formato, destacan historias como la de Mirko y Vicente, que eligieron el mirador del hotel
El Gran Hotel Bali, reconocido como el hotel más alto de Europa y uno de los iconos más representativos del skyline de Benidorm, ha consolidado su mirador como uno de los espacios más singulares para la celebración de bodas en España, ofreciendo la posibilidad de casarse a 186 metros de altura con vistas panorámicas al Mediterráneo.
En un contexto en el que las parejas buscan cada vez más experiencias únicas y personalizadas, el Gran Hotel Bali apuesta por un formato que combina exclusividad, entorno y emoción, convirtiendo cada celebración en un recuerdo irrepetible.
Una experiencia diferente en el hotel más alto de Europa
El mirador del Gran Hotel Bali permite transformar una boda tradicional en una experiencia única en altura. La combinación de vistas 360º, luz natural y amplitud del espacio crea un escenario difícil de replicar en otros entornos.
Las celebraciones incluyen:
- Ceremonias civiles en altura
- Cócteles con vistas al Mediterráneo
- Banquetes personalizados
- Posibilidad de alojar a invitados en el propio hotel
Además, el hecho de concentrar en un mismo espacio la ceremonia, la celebración y el alojamiento facilita la organización y permite a los novios compartir más tiempo con familiares y amigos.
Crece la demanda de bodas experienciales
Desde el Gran Hotel Bali destacan un incremento en el interés por este tipo de celebraciones, donde el entorno y la experiencia adquieren un papel protagonista frente a los formatos más tradicionales.
Las bodas en altura ofrecen:
- Una propuesta diferenciadora dentro del sector
- Mayor impacto visual y emocional
- Experiencias más exclusivas y personalizadas
- Un entorno que convierte cada celebración en algo memorable
Este tipo de celebraciones no solo atrae a parejas que buscan algo distinto, sino también a invitados que valoran vivir una experiencia única.
Celebraciones que se convierten en recuerdos
Entre las parejas que ya han apostado por este formato, destacan historias como la de Mirko y Vicente, que eligieron el mirador del Gran Hotel Bali para celebrar su boda tras buscar un espacio diferente.
"El rooftop del Gran Hotel Bali es un escenario único para casarse en Benidorm. Cada detalle cuidado al milímetro, un servicio sobresaliente y un ambiente que superó todas nuestras expectativas." — Mirco y Vicente
La ceremonia, celebrada al atardecer, sorprendió a todos los asistentes por el entorno y la sensación de estar viviendo un momento único, para May y Jesús
"Decir 'sí, quiero' en el rooftop del Gran Hotel Bali es vivir una ceremonia de otro nivel. Comida, servicio y ambiente con puntuación máxima. Lo recomendamos al 100%."
Un espacio único en el Mediterráneo
Con 186 metros de altura, el hotel más alto de Europa refuerza su posicionamiento como un espacio capaz de acoger tanto grandes eventos como celebraciones privadas de alto valor emocional.
El Gran Hotel Bali continúa así ampliando su oferta, apostando por propuestas que combinan su capacidad alojativa con experiencias diferenciales, reforzando su papel dentro del sector turístico y de eventos.
Una apuesta en crecimiento
La previsión del establecimiento es seguir desarrollando esta línea en los próximos años, incorporando nuevas propuestas y formatos que consoliden al Gran Hotel Bali como uno de los espacios más singulares para bodas en el Mediterráneo.
- Detenido un empleado de Jesús Tavira y otras dos personas por matar y enterrar al empresario en Alicante
- Ayudas de hasta 21.400 euros para rehabilitar tu vivienda: requisitos, plazos y cómo solicitarlas
- El experimento de un youtuber sobre los combustibles low cost: “Algo no me cuadraba al repostar”
- El alicantino que perdió una pierna tras el ataque de un tiburón durante su luna de miel en Maldivas: 'Ha sido el episodio más cruel y salvaje de nuestras vidas
- La Policía Local de Torrevieja detiene a un hombre por matar a golpes a un gato de su expareja en la calle
- Fallece un hombre en El Campello tras caerse por el balcón de una vivienda
- El Tortilla Fest llega a Alicante: estas son las fechas y el lugar donde se celebrará
- Profesores de Alicante denuncian presiones de inspectores y de equipos directivos para adelantar las notas ante la amenaza de huelga