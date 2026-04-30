Casarse a 186 metros de altura en el hotel más alto de Europa: el Gran Hotel Bali refuerza su propuesta como espacio único para bodas

El Gran Hotel Bali, reconocido como el hotel más alto de Europa y uno de los iconos más representativos del skyline de Benidorm, ha consolidado su mirador como uno de los espacios más singulares para la celebración de bodas en España, ofreciendo la posibilidad de casarse a 186 metros de altura con vistas panorámicas al Mediterráneo.

En un contexto en el que las parejas buscan cada vez más experiencias únicas y personalizadas, el Gran Hotel Bali apuesta por un formato que combina exclusividad, entorno y emoción, convirtiendo cada celebración en un recuerdo irrepetible.

Una experiencia diferente en el hotel más alto de Europa

El mirador del Gran Hotel Bali permite transformar una boda tradicional en una experiencia única en altura. La combinación de vistas 360º, luz natural y amplitud del espacio crea un escenario difícil de replicar en otros entornos.

Las celebraciones incluyen:

Ceremonias civiles en altura

Cócteles con vistas al Mediterráneo

Banquetes personalizados

Posibilidad de alojar a invitados en el propio hotel

Además, el hecho de concentrar en un mismo espacio la ceremonia, la celebración y el alojamiento facilita la organización y permite a los novios compartir más tiempo con familiares y amigos.

Crece la demanda de bodas experienciales

Desde el Gran Hotel Bali destacan un incremento en el interés por este tipo de celebraciones, donde el entorno y la experiencia adquieren un papel protagonista frente a los formatos más tradicionales.

Las bodas en altura ofrecen:

Una propuesta diferenciadora dentro del sector

Mayor impacto visual y emocional

Experiencias más exclusivas y personalizadas

Un entorno que convierte cada celebración en algo memorable

Este tipo de celebraciones no solo atrae a parejas que buscan algo distinto, sino también a invitados que valoran vivir una experiencia única.

Celebraciones que se convierten en recuerdos

Entre las parejas que ya han apostado por este formato, destacan historias como la de Mirko y Vicente, que eligieron el mirador del Gran Hotel Bali para celebrar su boda tras buscar un espacio diferente.

"El rooftop del Gran Hotel Bali es un escenario único para casarse en Benidorm. Cada detalle cuidado al milímetro, un servicio sobresaliente y un ambiente que superó todas nuestras expectativas." — Mirco y Vicente

La ceremonia, celebrada al atardecer, sorprendió a todos los asistentes por el entorno y la sensación de estar viviendo un momento único, para May y Jesús

"Decir 'sí, quiero' en el rooftop del Gran Hotel Bali es vivir una ceremonia de otro nivel. Comida, servicio y ambiente con puntuación máxima. Lo recomendamos al 100%."

Un espacio único en el Mediterráneo

Con 186 metros de altura, el hotel más alto de Europa refuerza su posicionamiento como un espacio capaz de acoger tanto grandes eventos como celebraciones privadas de alto valor emocional.

El Gran Hotel Bali continúa así ampliando su oferta, apostando por propuestas que combinan su capacidad alojativa con experiencias diferenciales, reforzando su papel dentro del sector turístico y de eventos.

Una apuesta en crecimiento

La previsión del establecimiento es seguir desarrollando esta línea en los próximos años, incorporando nuevas propuestas y formatos que consoliden al Gran Hotel Bali como uno de los espacios más singulares para bodas en el Mediterráneo.