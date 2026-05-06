IMEP presenta su III edición del Congreso de Protocolo y Eventos
Los días 7 y 8 mayo, los asistentes disfrutarán de degustaciones, ponencias de expertos y talleres
El Instituto Mediterráneo de Estudios de Protocolo (IMEP) celebrará la tercera edición del Congreso de Protocolo y Eventos. Este encuentro, organizado por alumnas de 3º de Grado, contará con profesionales del sector de los eventos especializados en moda, gastronomía y bodas, entre otros ámbitos.
El congreso dará comienzo el 7 de mayo en la Fundación Mediterráneo de la mano de Jorge Rodríguez Esteve, presidente de IMEP y CEO del Grupo Esatur, junto con Jesús Martínez Mateo, vicerrector adjunto de Estudios para la Formación Permanente y los Centros Adscritos de la UMH. Esta primera jornada contará con una mesa redonda de expertos compuesta por Fran Sanz, director de eventos en Catering Montoro, y Geni Perramón, directora de La Taberna del Gourmet, bajo la moderación de Óscar Carrión, docente de IMEP y CEO de Gastrouni, entre otros.
Además, el evento contará con la presencia institucional de José Manuel Camarero, secretario autonómico de Turismo, entre otros ponentes. Por la tarde, las instalaciones de IMEP acogerán una serie de talleres con plazas limitadas sobre protocolo en la mesa, colorimetría e imagen personal, así como diversas degustaciones de productos gourmet. La jornada del 8 de mayo se consolida como una cita imprescindible para los profesionales y estudiantes del sector.
El encuentro reunirá el talento de jóvenes emprendedores, la visión experta sobre el sector de las bodas y las últimas aplicaciones de la robótica y la tecnología en el ámbito de los eventos. En definitiva, este III Congreso CIPE es un encuentro diseñado para definir las reglas de juego de los eventos del mañana, ofreciendo un programa completo que combina formación, networking y desarrollo profesional en un entorno único
- Alicante, la ciudad donde casi la mitad de su población ya vive en barrios pobres
- Educación da marcha atrás y solo obligará a los profesores de segundo de Bachillerato a estar en las evaluaciones
- Estas son las siete playas que obtienen o recuperan la bandera azul en 2026 en Alicante
- Una joven de 24 años desaparece tras permanecer dos horas y media tirada a las puertas de Urgencias del Hospital de Sant Joan con un brote psicótico
- Alicante se convierte en la capital del swing este fin de semana
- Filtraciones y quinielas ganadoras: el jurado de las Belleas del Foc, en el centro de la polémica
- Un instituto en Elche con nombre del candidato al Nobel ilicitano: el IES Carrús se llamará Francis Mojica
- La tramitación del proyecto de urbanización del sector E-18 con 126 adosados junto a Los Palmerales de Elche encara la recta final