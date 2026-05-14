La Fundación Livingstone entrega de uniformes escolares en Zambia y refuerza sus proyectos educativos y sociales

La Fundación Livingstone ha realizado una nueva entrega de uniformes escolares al colegio Kapita, ubicado en el distrito de Mambwe, en la Provincia Oriental de Zambia, dentro de su programa de apoyo a la educación en comunidades rurales africanas.

La iniciativa ha beneficiado a decenas de niños y niñas del centro educativo, cuyos alumnos y profesores recibieron el material con gran entusiasmo. La fundación desarrolla desde hace años distintos proyectos solidarios en Zambia enfocados en educación, acceso al agua potable y apoyo social a menores en situación vulnerable.

Nueva entrega de uniformes escolares al colegio Kapita. / Información

Más de una década de proyectos en Zambia

El colegio Kapita fue construido en 2014 gracias a las donaciones de Livingstone Partners y actualmente cuenta con alrededor de 500 alumnos. Desde entonces, la organización ha ampliado su labor participando también en la reconstrucción de escuelas de primaria y centros de formación profesional en distintas zonas rurales del país.

Además de sus proyectos educativos, la Fundación Livingstone ha financiado hasta la fecha más de 20 pozos de agua potable en aldeas remotas sin acceso a agua segura, mejorando las condiciones de vida de numerosas comunidades.

Más de una década de proyectos en Zambia. / Información

Apoyo a la educación y a las niñas en riesgo de abandono escolar

La organización también impulsa programas específicos de apoyo a niñas en edad escolar. Cada año distribuye cientos de paquetes de compresas destinados a evitar el abandono escolar femenino durante la pubertad y favorecer la continuidad educativa.

En paralelo, más de 30 niños han podido acceder durante los últimos años a estudios secundarios y universitarios gracias a programas de padrinazgo y ayudas académicas promovidos por la fundación.

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La Fundación Livingstone fue creada por Neil Collen y Ree Gillett y cuenta con el respaldo de Livingstone Partners como uno de sus principales donantes y colaboradores.