Foro Liberal reúne en Alicante a empresarios y profesionales en torno a la Escuela Austriaca de Economía

Foro Liberal ha cerrado con éxito en Alicante el curso “Introducción a la Escuela Austriaca de Economía”, una iniciativa formativa organizada junto al Instituto Juan de Mariana que ha despertado un notable interés entre empresarios, profesionales y estudiantes.

El curso se desarrolló con el apoyo del Colegio de Economistas de Alicante y el patrocinio de la Fundación Jesús Huerta de Soto, entidades comprometidas con la promoción del pensamiento económico riguroso y el debate intelectual en torno a la libertad económica.

Durante varias sesiones, los asistentes pudieron acercarse a una visión distinta de la economía basada en conceptos como la acción humana, la función empresarial, el orden espontáneo y el análisis crítico de la intervención estatal.

Uno de los aspectos más valorados por los participantes ha sido la posibilidad de comprender el cambio metodológico entre el enfoque matemático tradicional de raíz neoclásica y la perspectiva austriaca, más centrada en los procesos reales de mercado y en la toma de decisiones humanas.

El curso contó con profesores y divulgadores de referencia como Miguel Anxo Bastos, César Martínez Meseguer, Miguel Ángel Alonso Neira y Óscar Rodríguez Carreiro.

Desde Foro Liberal destacan que Alicante comienza a consolidarse como un espacio de debate económico y pensamiento liberal aplicado al ámbito empresarial.

La organización ya prepara nuevas actividades y programas para 2026 dirigidos a empresarios, directivos y profesionales interesados en comprender mejor el contexto económico e institucional.