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IX edición de los Premios MARES Circulares: ¿Quieres ser parte de la solución?

Cada modalidad será premiada con 10.000 €

El año pasado se recibieron 32 proyectos de investigación y empresariales

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R. E.

Un año más, se convocan los Premios Mares Circulares Coca-Cola, coordinados por la Asociación Chelonia, donde se premia la labor científica y empresarial que aporte soluciones ante el gran reto de la conservación de los mares y océanos. Presenta tu candidatura, si tienes un proyecto científico, de investigación, o una iniciativa empresarial innovadora relacionada con:

Eco-innovación, economía circular, conservación de la biodiversidad marina y acuática o la mitigación del cambio climático.

Cada modalidad será premiada con 10.000 € para seguir trabajando por la conservación de mares y océanos.

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