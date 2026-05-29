Ofrecido por
IX edición de los Premios MARES Circulares: ¿Quieres ser parte de la solución?
Cada modalidad será premiada con 10.000 €
Un año más, se convocan los Premios Mares Circulares Coca-Cola, coordinados por la Asociación Chelonia, donde se premia la labor científica y empresarial que aporte soluciones ante el gran reto de la conservación de los mares y océanos. Presenta tu candidatura, si tienes un proyecto científico, de investigación, o una iniciativa empresarial innovadora relacionada con:
Eco-innovación, economía circular, conservación de la biodiversidad marina y acuática o la mitigación del cambio climático.
Cada modalidad será premiada con 10.000 € para seguir trabajando por la conservación de mares y océanos.
- Hortensia Roig (Edem): 'Un ejecutivo no puede dejar el coche en el parking de Mercadona, es para los clientes
- Tabla de jubilación 2026 y 2027: cuánto se cobra según los años cotizados según el experto Ignacio Solsona
- De Eurovisión a las salas de apuestas o las perfumerías: el triunfo de Dara convierte el Bangaranga en objeto de deseo de las empresas
- El TRAM de Alicante se convierte en experiencia piloto de los nuevos tranvías de gran capacidad
- La fiesta del sacrificio duplica la demanda de corderos en Alicante
- La plaga se desboca: el virus de los cítricos amenaza con llevarse por delante medio millón de limoneros en Alicante
- Bonny dice adiós al tomate redondo
- Líbere Hospitality Group abre las puertas del mayor bloque de apartamentos en el centro de Alicante
La Fundación Livingstone entrega de uniformes escolares en Zambia y refuerza sus proyectos educativos y sociales
Casarse a 186 metros de altura en el hotel más alto de Europa: el Gran Hotel Bali refuerza su propuesta como espacio único para bodas
Ofrecido por