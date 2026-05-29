IX edición de los Premios MARES Circulares: ¿Quieres ser parte de la solución?

Un año más, se convocan los Premios Mares Circulares Coca-Cola, coordinados por la Asociación Chelonia, donde se premia la labor científica y empresarial que aporte soluciones ante el gran reto de la conservación de los mares y océanos. Presenta tu candidatura, si tienes un proyecto científico, de investigación, o una iniciativa empresarial innovadora relacionada con:

Eco-innovación, economía circular, conservación de la biodiversidad marina y acuática o la mitigación del cambio climático.

Cada modalidad será premiada con 10.000 € para seguir trabajando por la conservación de mares y océanos.