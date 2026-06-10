Dircom CVM registra un crecimiento del 8% en socios, reforzando su expansión territorial, institucional y asociativa

Dircom Comunitat Valenciana y Región de Murcia ha celebrado este martes su Asamblea Territorial Ordinaria, una cita que ha servido para hacer balance del último ejercicio, compartir los principales avances alcanzados durante el último año y presentar las líneas estratégicas que marcarán el futuro de la territorial.

La asociación ha experimentado un incremento del 8% en el número de socios, reforzando así su crecimiento y consolidando su posicionamiento como espacio de referencia para los profesionales de la comunicación.

"Seguimos creciendo como territorial, consolidando nuestra presencia y construyendo una comunidad profesional cada vez más fuerte, conectada y representativa del sector", ha destacado la presidenta de Dircom CVM, Esther Castellano.

Durante la Asamblea se ha puesto en valor la apuesta realizada por la vertebración territorial, con las incorporaciones a la Junta Directiva destacables como Silvia Aguilar, de El Corte Inglés, como vocal en Alicante y Mar Mestre, de Caixa Popular, como vocal en Valencia. Así pues, se ha visto reforzada la presencia de la Junta Directiva en todo el territorio, fortaleciendo las relaciones con asociaciones profesionales y empresariales locales e impulsando nuevas alianzas estratégicas que permitan seguir acercando la actividad de Dircom a más profesionales.

La territorial también ha reforzado durante el último año sus relaciones institucionales, intensificando la colaboración con administraciones, entidades y organizaciones estratégicas, así como su presencia en espacios de representación empresarial y profesional. Asimismo, se ha seguido trabajando en la relación con los medios de comunicación, reforzando los acuerdos que se vienen manteniendo durante los últimos años.

Otro de los ejes prioritarios ha sido el acercamiento al entorno académico, reforzando la colaboración con universidades y escuelas de negocio con el objetivo de acercar la realidad profesional a los futuros comunicadores y fortalecer el posicionamiento estratégico de la profesión. Es por ello que, durante la asamblea, se ha anunciado la puesta en marcha del I Foro Interuniversitario Dircom en la Comunidad Valenciana en octubre de 2026.

La Asamblea también ha servido para poner en valor el crecimiento de la territorial en actividad, representación institucional y generación de nuevas alianzas, así como la apuesta por seguir profesionalizando la estructura interna para responder al crecimiento experimentado por la asociación. En este sentido, la territorial ha registrado un incremento del 10% en el número de eventos con respecto al ejercicio anterior, con más de un millar de asistentes en total, así como una mayor participación y representación por parte de la Junta Directiva en eventos de organizaciones y partners estratégicos.

"Queremos seguir siendo una territorial útil, conectada con las necesidades reales del sector y capaz de generar espacios de aprendizaje, conexión y crecimiento profesional", ha concluido Castellano.

Tras la Asamblea, y en las mismas instalaciones del Hub Sabadell de Valencia, los asistentes han participado en un taller práctico de fotografía móvil para dircoms impartido por José Luis Iniesta, fotógrafo corporativo documental especializado en comunicación visual y reconocido este 2026 como "Best Documentary Corporate Photographer" en los Spanish Business Awards y "Corporate Photographer of the Year" en los Prestige Awards.

La actividad ha permitido a los profesionales asistentes adquirir nuevas herramientas y conocimientos prácticos para sacar mayor partido a las cámaras de sus dispositivos móviles y profundizar en aspectos relacionados con composición, narrativa visual y creación de imágenes más auténticas y eficaces para entornos profesionales.