Magic Hotel Group dona 26.000 euros a C.A.S.A. para apoyar a las personas sin hogar de Alicante

Magic Hotel Group refuerza su compromiso social con una nueva acción solidaria destinada a apoyar a las personas sin hogar de Alicante. La compañía ha donado 26.000 euros a C.A.S.A. —Centro de Atención a Personas Sin Hogar San Agustín—, entidad sin ánimo de lucro que trabaja para mejorar la calidad de vida de personas en situación de sinhogarismo y vulnerabilidad social.

La donación procede del ahorro generado en los restaurantes y buffets de Magic Hotel Group, dentro de una estrategia que convierte la eficiencia, la sostenibilidad y la reducción del desperdicio en impacto social. Esta aportación supone cerca del 17% del presupuesto anual estimado de C.A.S.A., fijado en 155.000 euros, y contribuirá a reforzar la actividad diaria del centro.

Durante 2025, C.A.S.A. atendió a una media de 80 personas cada día y prestó apoyo a 400 personas, ofreciendo necesidades básicas, acompañamiento social, atención sociosanitaria y ayuda en procesos de documentación o inclusión sociolaboral. Su labor se apoya en 82 personas voluntarias, un 15% más que el año anterior, y en un modelo basado en la dignidad, la cercanía y el trabajo en red.

AHORRO QUE SE TRANSFORMA EN APOYO REAL A PERSONAS

Detrás de estas cifras hay historias personales como la de Odelquis Ofarrill, una de las personas acompañadas por C.A.S.A. “Cuando llegué a Alicante estaba solo y desorientado. Proyecto Casa fue una mano que me ayudó a abrir muchas puertas y a entender muchas cosas de la vida”, explica. En su testimonio recuerda también el apoyo recibido para avanzar en trámites y documentación, así como la ayuda cotidiana en alimentación, ropa, calzado y aseo, recursos que “mejoran la calidad de vida necesaria cuando se está en situación irregular”. Para él, el acompañamiento de la entidad y de sus voluntarios le ha aportado seguridad, fuerza y “ganas de vivir” en un momento en el que se encontraba lejos de su familia.

También Sara Castellar, mujer migrante y víctima de violencia de género, destaca el papel de la entidad en su proceso de recuperación personal. “Gracias a la dedicación, empatía y profesionalidad de su equipo encontré orientación, escucha y herramientas para recuperar mi autoestima y fortalecer mi autonomía”, señala. Su historia muestra cómo C.A.S.A. no solo cubre necesidades urgentes, sino que ayuda a recuperar la confianza, desarrollar nuevas habilidades y volver a creer en el futuro: “He aprendido que, incluso en los momentos más difíciles, existen personas y organizaciones dispuestas a tender una mano y ayudar a reconstruir proyectos de vida”.

El Centro de Atención a Personas Sin Hogar San Agustín ofrece cenas calientes de lunes a viernes, atención sanitaria básica, apoyo psicológico, asesoramiento legal, orientación laboral, acompañamiento en trámites administrativos y acceso a ropa, calzado, mantas, sacos de dormir, productos de higiene y alimentos no perecederos. Además, en 2025 realizó 400 atenciones individualizadas, logró 9 inserciones laborales, facilitó el empadronamiento o regularización administrativa de cerca de 30 personas, acompañó el acceso a recursos habitacionales de otras 6 personas y derivó a 2 familias a Servicios Sociales municipales.

AYUDA INTERNACIONAL Y NACIONAL DE MAGIC

Esta colaboración sigue la estela del proyecto impulsado junto a la ONG Rafiki, con el que Magic Hotel Group transformó el ahorro generado por la reducción del desperdicio alimentario en el equivalente a 300.000 comidas para comedores escolares en Uganda, facilitando un menú diario a 1.000 niños durante un año.

En esta ocasión, Magic traslada ese mismo espíritu de responsabilidad y eficiencia al entorno más cercano, apoyando a una entidad alicantina que trabaja cada día junto a uno de los colectivos más invisibilizados. La ayuda permitirá reforzar recursos que, como muestran estos testimonios, pueden marcar una diferencia real en personas que necesitan volver a sentirse acompañadas, cuidadas y capaces de empezar de nuevo.

El impacto de esta iniciativa nace también del compromiso de los equipos de Magic. Desde cocina y maitres explican que la medición, la tecnología y el análisis semanal de informes les han permitido aprovechar mejor la comida, ser más eficientes y reducir el impacto medioambiental. “Ha cambiado nuestra cultura de trabajo: colaboramos entre departamentos, hacemos formación semanal y concienciamos a los huéspedes para que consuman lo que realmente necesitan. Equipo y clientes son cada vez más conscientes de la importancia de cuidar los recursos”, señalan.

HABRÁ MÁS INICIATIVAS DE TURISMO SOSTENIBLE

Desde Magic Hotel Group subrayan que la sostenibilidad debe traducirse en impacto positivo: “Cada recurso que cuidamos puede convertirse en ayuda directa para quienes más lo necesitan”.

Con esta donación, Magic Hotel Group reafirma su voluntad de seguir impulsando proyectos solidarios vinculados a la sostenibilidad y al aprovechamiento responsable de los recursos, transformando el ahorro generado por iniciativas de eficiencia en apoyo directo a causas sociales.

La colaboración con C.A.S.A. supone un nuevo paso en una forma de turismo más consciente, donde cuidar el planeta y cuidar a las personas forman parte de un mismo compromiso. Porque cada gesto de ahorro puede convertirse en una oportunidad para ayudar y aportar algo positivo a la vida de las personas.