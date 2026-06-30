Dialsur abre en Alicante su mayor Cash & Carry con una inversión de más de 3 millones de euros

Dialsur inaugura hoy en Alicante su nuevo Cash & Carry, un centro mayorista dirigido a profesionales de la hostelería y la restauración que se convierte en el establecimiento más grande de la compañía.

Ubicado en la calle Fortuny 18-20, el nuevo espacio ha supuesto una inversión de más de 3 millones de euros y cuenta con más de 3.700 m² de instalaciones, de los cuales 2.700 m² corresponden a sala de ventas. El centro ofrece más de 6.000 referencias de productos locales, nacionales e internacionales, adaptadas a las necesidades del canal Horeca.

El nuevo Cash & Carry incorpora una propuesta renovada, con mayor amplitud, nueva imagen y atención profesional especializada. / INFORMACIÓN

El nuevo Cash & Carry incorpora una propuesta renovada, con mayor amplitud, nueva imagen y atención profesional especializada. Además, sus secciones de bodega, carnicería al corte, charcutería, fruta y verdura, y congelados refuerzan la apuesta de Dialsur por ofrecer un surtido completo y ajustado a las necesidades diarias de los profesionales de la hostelería y la restauración.

Con esta apertura, Dialsur consolida su presencia en Alicante y refuerza su compromiso con el sector Horeca, poniendo a disposición de sus clientes profesionales un espacio moderno, amplio y especializado.