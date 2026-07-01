Eurocaja Rural convierte su programa de prácticas en una palanca de empleo, arraigo territorial y futuro para el talento universitario

Eurocaja Rural ha celebrado esta mañana en sus Servicios Centrales el tradicional acto de bienvenida a los 93 nuevos estudiantes universitarios que inician un nuevo periodo de prácticas formativas en la Entidad. El periodo de prácticas tiene una duración de tres meses y existe la posibilidad de realizar una prórroga, por otros dos más. Durante este periodo, los alumnos de los distintos departamentos y oficinas de la Caja, pondrán en práctica su formación académica y potenciarán su talento profesional.

Los estudiantes que se incorporan a este periodo de prácticas provienen de múltiples universidades de todo el territorio nacional. Eurocaja Rural, de hecho, mantiene convenios de colaboración con las universidades de mayor prestigio del país como la Universidad Rey Juan Carlos; la Universidad Carlos III de Madrid; la Universidad Internacional de La Rioja (UNIR); la Universidad de Alcalá de Henares; la Universidad de Alicante; la Universidad de Salamanca; la Universidad de Valencia; la Universidad de Valladolid; la Universidad de León; la Universidad de Cantabria; la Universidad de Zaragoza; la Universidad Jaume I; la Universidad Pontificia de Comillas; la Universidad Católica de Valencia; la Universidad Católica de Ávila (IMF Smart Education); la Universidad de Sevilla, la Universidad de Granada o la UCLM.

El alumnado en prácticas constituye la principal cantera de futuros profesionales de la Entidad, configurándose este programa como excepcional dentro del sector financiero, que aboga por el cierre de oficinas y la consiguiente reestructuración de personal. Así, el 58% de todas las contrataciones que se formalizaron en la Caja en 2025 procedían de estudiantes en prácticas y más de un 50% del alumnado que inició el programa de invierno en el mes de febrero prorrogaron sus prácticas. En 2026, durante el primer periodo, realizaron prácticas en Eurocaja Rural 105 alumnos, a los que se suman 93 en este segundo periodo, lo que refleja la continuidad y el alcance del programa formativo.

La creciente participación de estudiantes de diversas universidades responde al proceso de expansión territorial desarrollado por Eurocaja Rural en los últimos años, que ha reforzado su presencia en el territorio nacional al estar ya implantada en 11 comunidades autónomas, ampliándose con ello el alcance geográfico de sus programas formativos.

Eurocaja Rural ha diversificado su búsqueda de perfiles académicos, por lo que la Entidad cuenta, entre su plantilla, con un gran número de titulaciones universitarias. Por ello, no sólo fomenta la empleabilidad para los profesionales de los ámbitos de la Administración y Dirección de Empresas o de la Economía, más directamente relacionados con su actividad, sino también licenciados y graduados en otras disciplinas, como Bioquímica, Ingeniería Agrícola y Agroalimentaria o Marketing, entre otros.

Así, los perfiles académicos del alumnado que comienza hoy sus prácticas procede de múltiples titulaciones como Administración y Dirección de Empresas (ADE), Derecho, Ingeniería informática, Ingeniería Agrícola y Agroalimentaria, Economía, Doble Grado de Derecho y ADE, Doble Grado de ADE y Estudios Internacionales, Finanzas, Banca y Seguros, Doble Grado de Derecho y Economía, Finanzas y Contabilidad, Máster en Inteligencia Artificial y Big Data, Máster de Acceso a la Abogacía, Máster en Análisis Económico Moderno, Marketing, Doble Grado de ADE y Analítica de Negocios, Bioquímica, Grado de Relaciones Laborales y Desarrollo de Recursos Humanos o Periodismo, entre otras.

Competencias requeridas por la Caja

El programa de prácticas tiene por finalidad incrementar la formación cualificada, facilitando la adquisición de nuevos conocimientos y experiencias al alumnado, así como el desarrollo de habilidades profesionales, potenciando el talento y las capacidades de los estudiantes para mejorar su empleabilidad.

Respecto a los principales valores y competencias que requiere Eurocaja Rural, significar la motivación, implicación y responsabilidad, así como la importancia del trabajo en equipo o el compromiso activo en las relaciones con compañeros y clientes.

Director General subraya la apuesta por el talento y empleabilidad y anima al alumnado a demostrar sus capacidades, desempeño y compromiso

En el acto de bienvenida han participado el director general de la entidad financiera, Víctor Manuel Martín López; la directora de la División de Recursos Humanos y Jurídica, Paloma Gómez Díaz; y el director de la División de Negocio, Enrique Muñoz Sánchez, quienes han destacado la apuesta estratégica de la Caja por el desarrollo del talento joven.

Durante su intervención, el director general de la entidad financiera, Víctor Manuel Martín López, recalcó que Eurocaja Rural es una de las empresas con mayor antigüedad realizando prácticas con alumnos universitarios, concretamente desde el año 1995, y una de las pocas entidades referentes dentro del sector financiero que proporciona oportunidades reales a los jóvenes estudiantes, apostando activamente por el talento y la empleabilidad, y por la apertura de oficinas por todo el territorio nacional.

Igualmente, aludió a la trayectoria y balance de Eurocaja Rural desde 2011, pues ha aumentado casi por cuatro su tamaño en apenas quince años, triplicando su red comercial y duplicando su plantilla de profesionales, en un contexto además de crisis financiera de por medio, animando a los estudiantes a demostrar sus capacidades, desempeño y compromiso para unirse al proyecto ilusionante, con valores y diferencial de la Caja dentro del sector financiero.

Por su parte, la directora de la División de Recursos Humanos y Jurídica de la entidad financiera, Paloma Gómez Díaz, animó a los estudiantes a disfrutar de la experiencia con ilusión y motivación, a poner en práctica todos sus conocimientos adquiridos y a que esta experiencia sea fructífera. Igualmente, subrayó la relevancia que otorga la Entidad a las prácticas universitarias desde hace más de 30 de años y la importancia que tienen para conocer a una empresa que está en plena expansión y que ha sido designada en 2025, por tercera vez consecutiva, como la segunda empresa del país de menos de 5.000 trabajadores donde más se fomenta el crecimiento y desarrollo profesional según la prestigiosa lista 'Top Companies 2025' en España, elaborada por LinkedIn.

Por último, el director de la División de Negocio, Enrique Muñoz Sánchez, valoró este periodo de prácticas como una tradición ya en la Entidad y la ilusión que supone para los estudiantes y la propia Caja dar comienzo a este programa.