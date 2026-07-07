Nace en Alicante AUREOFLAMENCO Method, un innovador método que une flamenco, neurociencia del movimiento y bienestar

La provincia suma una nueva iniciativa que sitúa al flamenco en diálogo con la investigación contemporánea sobre el movimiento y el bienestar. Se trata de AUREOFLAMENCO Method, un método desarrollado por la flamencóloga, bailarina, investigadora y catedrática de danza Alba Alberola, que propone una nueva forma de vivir el flamenco como experiencia de salud, creatividad y desarrollo personal.

Fruto de años de investigación artística, pedagógica y docente, el método establece un puente entre la riqueza expresiva del flamenco y las aportaciones de la investigación en neurociencia del movimiento. Inspirado en los estudios biológicos que analizan cómo el movimiento, el sonido, el ritmo y la respiración influyen en el cerebro, la regulación emocional y el aprendizaje, AUREOFLAMENCO plantea una experiencia en la que el arte se convierte en una herramienta para favorecer el bienestar integral.

Lejos de ser una clase convencional de baile, AUREOFLAMENCO propone una vivencia inmersiva abierta a cualquier persona, con independencia de su edad o experiencia previa. Cada sesión integra movimiento consciente inspirado en el flamenco, respiración, voz, conciencia corporal, guitarra flamenca en directo y sonoterapia, favoreciendo la conexión entre cuerpo, mente y emoción.

Un nuevo enfoque para un patrimonio universal

Reconocido por la UNESCO como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad, el flamenco constituye una de las expresiones artísticas más profundas de nuestra cultura. AUREOFLAMENCO plantea una nueva mirada sobre este legado, trasladando su fuerza expresiva al ámbito del bienestar y el desarrollo humano.

«AUREOFLAMENCO nace para acercar el flamenco a la vida cotidiana. Es una invitación a descubrir que el arte es una forma de estar en la vida, una forma de cuidarnos, de respirar mejor, de movernos con libertad y de reconectar con nosotros mismos y con el mundo», explica Alba Alberola.

Presentación en El Campello

La primera presentación pública de AUREOFLAMENCO Method tendrá lugar el próximo domingo 12 de julio, a las 9:00 horas, en el Paseo C/ San Vicente, 111 de El Campello, frente al mar Mediterráneo.

La experiencia, de carácter gratuito y con plazas limitadas, forma parte de la programación cultural impulsada por el Ayuntamiento de El Campello y permitirá a los asistentes descubrir este nuevo método en un entorno privilegiado junto al mar.

La actividad estará dirigida por Alba Alberola, junto al guitarrista flamenco Félix Amador y el sonoterapeuta y profesor de yoga Abraham Anala, quienes conducirán una aventura que combina movimiento, música en directo y sonido en un recorrido diseñado para despertar la creatividad, favorecer la regulación emocional y promover el bienestar.

Un proyecto con proyección

Tras su presentación oficial, AUREOFLAMENCO continuará su desarrollo mediante experiencias culturales, programas para empresas, instituciones educativas y proyectos vinculados a la promoción de la salud, la cultura y el bienestar, con el objetivo de consolidarse como una propuesta innovadora nacida en Alicante con vocación nacional e internacional.

Presentación pública

AUREOFLAMENCO frente al mar

📅 Domingo 12 de julio

🕘 9:00 horas

📍 Paseo C/ San Vicente, 111 · El Campello

🎟 Actividad gratuita (plazas limitadas)

📞 Inscripciones: 678 182 635

📲 Instagram: @aureoflamenco_