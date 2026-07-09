Eurocaja Rural abre oficina en Orihuela reforzando su presencia en Alicante

Eurocaja Rural ha abierto una nueva oficina en la ciudad alicantina de Orihuela, donde ofrece su amplio y variado catálogo de productos y servicios adaptados a los requerimientos del tejido productivo, sector primario, Administraciones Públicas, particulares, etc., así como soluciones de liquidez y crédito, líneas de financiación personalizadas, banca digital, medios de pago, productos de ahorro, seguros o asesoramiento en materia de inversión, entre muchos otros.

Todo ello bajo un modelo de atención que prioriza el trato humano y directo, pues la entidad financiera entiende que la propia actividad del sector financiero requiere de un asesoramiento detallado de los productos y servicios que se proporcionan, evitando restricciones en el servicio de caja y garantizando una experiencia omnicanal que combina la cercanía de la oficina física o próxima de referencia con la comodidad de los canales digitales.

La nueva oficina se encuentra ubicada en Duque de Tamames, número 29, y al frente de la misma se encuentra Juan Manuel Díaz de los Bernardos Serrano, junto a los gestores comerciales Tamara Murcia Cabrera y Ana Martínez Rodríguez, en horario de atención de 8:30 a 14 horas de lunes a viernes.

El director general de la entidad financiera, Víctor Manuel Martín López, acompañado por el subdirector general, Andrés Naranjo Posada, y el director territorial en Alicante, Sebastián Rodríguez Carpintero, visitaron la nueva oficina. Martín López subrayó que "con esta apertura reafirmamos nuestro compromiso por continuar generando empleo en el territorio y por priorizar un modelo de negocio donde prevalece el trato humano, profesional y directo. Eurocaja Rural combina las ventajas de la digitalización y las nuevas tecnologías con la presencia física de oficinas, garantizando el acceso a servicios bancarios al combatir la exclusión financiera, ya sea en municipios con baja densidad de población o en grandes ciudades, donde se cierran también oficinas y se limita la atención personalizada".

Actualmente, Eurocaja Rural es la única referencia financiera en 73 localidades, beneficiando a más de 89.000 personas, y cuenta además con otras 266 oficinas en poblaciones de menos de 5.000 habitantes, que atienden a más de 550.000 clientes en zonas en riesgo de exclusión financiera.

La llegada de Eurocaja Rural a Orihuela también conlleva la plasmación de un compromiso social, ya que a través de su Fundación o del Fondo de Educación y Promoción (F.E.P.) -en 2025 aprobó actuaciones que alcanzaron los 6,98 millones de euros en gastos e inversiones-, la cooperativa de crédito canaliza ayudas, proyectos e iniciativas de asociaciones y ONG's, corroborando su responsabilidad como banca socialmente responsable, orientada a generar impacto positivo y crecimiento sostenible.

Con esta apertura, la Caja alcanza ya las 46 oficinas en la provincia alicantina desde que en 2017 iniciara su Plan de Expansión en la Comunidad Valenciana, prueba de su espíritu de permanencia y vocación de servicio. A nivel nacional, suma 521 oficinas en las 11 comunidades autónomas donde está implantada (Comunidad Valenciana, Extremadura, Asturias, Cantabria, Región de Murcia, Castilla-La Mancha, Madrid, Castilla y León, La Rioja, Aragón y Andalucía).