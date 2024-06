L'alcalde d'Elx es confessa en el ple: "Porte un mes rebent atacs homòfobs"

"Si no trac la bandera no els val. Estic un mes patint, però com soc de dretes ja no els val. Com és el del PP, ja no val. Doncs mire, no i no. No ha sigut fàcil portar-ho a un ple, però és la prova evident de la seua hipocresia. Darrere d'això, dels atacs a l'alcalde, no està PP i Vox. No està la dreta rància i feixista. No estan els fatxes. Estan entitats de l'esquerra. Ja està bé d'hipocresia. Que caiga tot el pes de la llei contra els atacs homòfobs contra un alcalde fatxa del PP. Ja està bé de fer hipocresia barata amb aquest assumpte". Pablo Ruz ha esperat a la segona intervenció en la sessió del ple de l'Ajuntament d'Elx, l'única que ha utilitzat el PP, per a explicar el sentit del seu vot i defendre en el ple la negativa del seu grup (com també ha fet Vox) a donar suport a una moció de Compromís per recolzar la celebració del Dia Internacional de l'Orgull LGTBIQ+ i a la defensa dels drets aconseguits per persones d'este col·lectiu.

"Els drets es defenen amb polítiques públiques i, més enllà de la bandera, diga'm què no li agrada de la meua moció. Condemne el que li ha passat, però això va de defendre drets" Esther Díez

Podria semblar un contrasentit fer aquesta declaració i al mateix temps negar el vot, però per a l'alcalde no ho ha sigut. Ni fàcil ha hagut de ser reconéixer que està sent víctima d'uns adhesius amb al·lusions directes cap a ell. Ha dit que hi ha "milers", que estan col·locades per tot Elx. Fins a eixe moment, el debat s'havia centrat entre les propostes de la regidora de Compromís i els atacs d'Aurora Rodil (Vox), qui ha tornat a deixar clar que estan en contra "de l'adoctrinament a les aules" en qüestions sexuals.

"Si no trac la bandera no els val. Estic un mes patint, però com soc de dretes ja no els val. Com és el del PP, ja no val. Doncs mire, no i no. No ha sigut fàcil portar-ho a un ple, però és la prova evident de la seua hipocresia" Pablo Ruz — Alcalde d'Elx

Debat

Esther Díez esperava que el PP no li donara suport i obtindre un titular fàcil en política: la negativa a fer costat a aquests col·lectius, però la declaració de Ruz l'ha descol·locada en la intervenció amb la qual tancava el debat. La portaveu de Compromís s'ha solidaritzat amb ell però ha dit, "condemne eixos adhesius, això no va de vosté sinó dels atacs de totes les persones i vosté té l'obligació d'evitar la LGTBIQ+fòbia. Els drets es defenen amb polítiques públiques i, més enllà de la bandera, diga'm què no li agrada de la meua moció. Condemne el que li ha passat, però això va de defendre drets. Això és prou greu per a tindre un debat a l'altura. Diga'm què li sembla malament de la moció. No em donarà lliçons de res". Aquesta és la segona vegada que Pablo Ruz parla de la seua vida personal, en el passat mandat, en un ple en 2021, va dir que "en el col·legi em van dir marieta i eixes coses són fruit de l'odi". Ha sigut una dissertació en el ple curta però directa i molt personal. En els adhesius posa: "Pablo, sap això teu Aurora?"

Saray Huertas, durant la seua intervenció en el ple d'Elx / INFORMACIÓN

Discriminació

Vox, en la seua primera intervenció en la moció, havia sigut molt dura amb Compromís, que havia defés que es tractava "d'una moció contundent per al que aquestes persones mereixen i continuar desplegant drets, no valen textos en blanc. Només un compromís valent". Segons Aurora Rodil, "la sexta força de la ciutat ens diu que si no votem el que ella diu no som democràtics. Hi ha alguns que estem en la contrarevolució cultural. Es fiquen en el llit dels altres fent de nous torquemadas. A Elx tenim els mateixos drets i llibertats independentment de quina orientació sexual tinguem. Això és en si mateix una discriminació. L'esquerra busca col·lectivitzar a les persones i ensenyorir-li-les com si foren seues" i va fer una comparativa amb els obrers que "han despertat i han descobert la traïció de l'esquerra quan no els interessa, amb el senyor Pablo Iglesias que no pot entrar en molts baris obrers d'Espanya. Pretenen ensenyorir-se i abanderar a aquests grups socials. No recuperarem partides que fomenten l'adoctrinament sexual a les aules. Els xiquets no es toquen ni hi haurà sexualització en els nostres col·legis. Respectem a persones privades que organitzen esdeveniments dins de la legalitat. No fomentarem la separació entre bons i dolents, a dividir". El PSOE va donar suport a la moció mitjançant Saray Huertas, qui va llegir un escrit.

Aurora Rodil, en el ple d'aquest dimarts a Elx / INFORMACIÓN

"Els obrers que "han despertat i han descobert la traïció de l'esquerra quan no els interessa, amb el senyor Pablo Iglesias que no pot entrar en molts baris obrers d'Espanya. Pretenen ensenyorir-se i abanderar a estos grups socials" Aurora Rodil — Regidora de Vox

Pablo Ruz, en el ple d'aquest dimarts a Elx / INFORMACIÓN

Col·lectivitat

Esther Díez va defendre la seua moció abans de la intervenció del regidor i va acusar Aurora Rodil "d'estar en contra dels drets humans. Qüestionen la col·lectivitat de les persones LGTBIQ+ perquè volen retornar-los als armaris, això és el que defenen. La col·lectivitat només per al que els molesta. Ovacionen partits com el seu la dignitat d'aquestes persones. Continuarem eixint al carrer. L'alcalde és el quart regidor de Vox. Votaran en contra amb l'estómac en un puny", referint-se als edils del PP.