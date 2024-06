Javier Moll insta a construir un diàleg "sense maximalismes ideològics" i de consens en l'I Fòrum del Mediterrani

El president de Premsa Ibèrica, Javier Moll, ha animat als participants de l'I Fòrum Econòmic i Social del Mediterrani a elaborar un diàleg "capaç d'implicar a tots sense maximalismes ideològics i amb esperit de consens" al llarg de les dues jornades de debats a la Ciutat de les Arts i les Ciències de València. Es tracta d'una iniciativa de Premsa Ibèrica en col·laboració amb la Fundació Caixa que se celebra aquest dimecres i dijous 26 i 27 de juny.

"Volem conéixer la realitat, posar nom als problemes, definir el potencial i aportar raons que ens moguen a actuar", ha afirmat el president en el seu discurs d'obertura. El grup té "la ferma voluntat d'analitzar amb rigor les fortaleses i les necessitats de l'arc mediterrani per a explorar oportunitats i obrir nous horitzons". I ha implicat la política en el seu parlament. "Les terres i els pobles de l'arc mediterrani mereixen polítics que repudien la confrontació, supediten els seus interessos partidistes al bé general dels ciutadans i sàpien transformar les discrepàncies en enteniment", ha insistit.

Moll ha destacat la participació de figures internacionals de la talla del periodista estatunidenc Robert Kaplan, l'economista italiana Mariana Mazzucato, el diplomàtic israelià Shlomo Ben Ami o la presidenta del Banc Europeu d'Inversions, Nadia Calviño. Tots ells tenen l'objectiu de "convertir el debat en una finestra oberta i plural des de la qual apuntar-se a una reflexió assossegada, rigorosa i constructiva sobre les aspiracions" de Catalunya, Comunitat Valenciana, Regió de Múrcia, Andalusia i Balears.

El president de Premsa Ibèrica, Javier Moll, inaugura el Fòrum Mediterrani / F. Bustamante

"Desitge que aquesta trobada servisca per a bastir ponts i per a construir, entre tots, un futur millor", ha conclòs Moll. La cita suposa la culminació de sis mesos de debats que han unit a experts, a l'administració i a les empreses amb l'objectiu d'analitzar tots els detalls de l'arc Mediterrani, una regió que a Espanya abraça onze províncies que generen més del 40% del PIB nacional. En aquestes dos últimes jornades de treball es posen en comú les conclusions d'un treball que s'ha dividit en huit consells liderats per cadascun dels periòdics que el grup Premsa Ibèrica té en el territori.

"El vincle històric que Premsa Ibèrica manté amb els territoris de l'arc mediterrani converteix al nostre grup de mitjans en el vehicle idoni per a fomentar aquest diàleg, reunint les veus més autoritzades i donant visibilitat a les conclusions que puguen extraure's d'aquesta trobada", ha posat en valor Moll.