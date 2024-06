Un jutjat perdona un deute de quasi 11 milions d'euros a un empresari alacantí

Un empresari alacantí, que havia perdut ja tot el seu patrimoni, ha aconseguit alliberar-se definitivament d'un deute de quasi 11 milions d'euros en acollir-se a la denominada Llei de Segona Oportunitat. Es tracta d'una de les majors xifres exonerades fins a la data pels jutjats espanyols en virtut d'aquesta normativa, que permet als particulars deixar arrere la llosa que suposen els seus deutes quan ja han demostrat que no poden pagar més, en lloc d'arrossegar-les per a tota la vida, com ocorria anteriorment.

En concret, en una sentència del passat 18 de juny, el jutjat del Mercantil número 1 d'Alacant ha concedit la denominada "exoneració del passiu insatisfet" a un antic empresari benidormí que, en ple boom de la rajola va decidir invertir en el sector immobiliari i que va acabar arruïnat en esclatar la bambolla l'any 2008. Un cas en el qual ha estat representat pels advocats Joaquín Puch i Adrián Roca, del despatx d'Olima Advocats.

Com sol ocórrer en aquests casos, l'empresari havia avalat amb el seu patrimoni personal diversos crèdits dels negocis en els quals va participar, per la qual cosa en fer fallida les societats que ostentaven el deute va haver de respondre a les demandes dels creditors. Davant aquesta situació, l'afectat ja va decidir sol·licitar el concurs de creditors a principis de la dècada passada, però en aquells dies la llei encara no permetia que les persones físiques pogueren lliurar-se per complet dels seus deutes a través d'aquesta figura, com recorda Joaquín Puch.

Els jutjats d'Alacant / Información

Per aquest motiu, a pesar que l'afectat va anar entregant tot el seu patrimoni en les diferents execucions que es van presentar en els jutjats, encara mantenia un deute de 10,7 milions d'euros, per la qual fins i tot tenia embargada una part de la pensió, que s'havia convertit en el seu únic ingrés.

Ara, gràcies als canvis legislatius introduïts en els últims anys, l'home ha pogut sol·licitar un nou concurs que, en aquesta ocasió, sí que posarà fi a aquesta càrrega, en virtut del que s'estableix en la coneguda com a Llei de Segona Oportunitat.

Des de 2015

Aquesta normativa va entrar en vigor per primera vegada en 2015, precisament amb l'objectiu d'ajudar al gran nombre d'autònoms i famílies que ho van perdre tot a conseqüència de la crisi i que no aconseguien recuperar-se per les hipoteques i altres deutes que continuaven arrossegant. Inicialment la seua acollida va ser bastant tèbia, a causa de la complexitat de la tramitació dels concursos, per la qual cosa es van anar introduint diferents modificacions per a facilitar la seua sol·licitud.

El canvi definitiu es va produir al setembre de 2022, quan es va crear el denominat concurs exprés, que ha agilitzat i simplificat enormement tot el procés, en suprimir requisits com la mediació prèvia o l'obligació de designar administrador concurses. D'aquesta manera, els principals requisits per a acollir-se són haver actuat en tot moment de bona fe i demostrar que ja no es pot respondre als deutes amb el patrimoni que es posseeix.

Això està permetent que milers de persones que havien caigut en l'exclusió financera puguen refer les seues vides, com recorda el soci d'Olima Advocats.

Segons les últimes dades del Consell General del Poder Judicial, només en el primer trimestre d'enguany van sol·licitar l'aplicació de la Llei de Segona Oportunitat 585 persones a la província d'Alacant, la qual cosa suposa un 85% més que en el mateix període de 2023.