PREGUNTA: Quin balanç fa del primer any de mandat després del 28M?

RESPOSTA: Un balanç bastant negatiu. El senyor alcalde té tot a favor seu: és l'alcalde de la democràcia amb el pressupost més gran de la història. Encara que el grau d'execució és mínim. Tenim la inversió més gran tant de l'Estat com d'Europa a la ciutat, més de 100 milions, però no està complint el seu objectiu. No estem veient transformacions socials, urbanes, digitals ni verdes. S'estan fent obres cosmètiques que només beneficien a grans constructores. A més, governen sols, però no tiren, és un govern inoperant. Han aprovat 12 alts càrrecs amb sous de ministres perquè els regidors es dediquen a actes festius. I des de la Generalitat, el senyor Mazón, ens ha afonat; som la província espanyola que menys ha executat inversió, només el 3%. L'alcalde no està capacitat per a governar.

P: En quins eixos sustenta la seua labor d'oposició?

R: La nostra labor es basa a evidenciar les mancances i inoperància de tots i cadascun dels regidors i fiscalitzar la seua labor. Sobretot, som propositius donant-nos suport en xarxes ciutadanes, socials i empresarials que acudeixen a nosaltres en veure que no hi ha interacció amb l'Ajuntament. Hi ha aspectes urgents: no als macrodepòsits, no a l'electrificació de les vies de la costa, executar la variant de *Torrellano, avançar al Parc Central i adaptar la ciutat al canvi climàtic.

P: En l'anterior mandat ja va formar part de la corporació, encara que ara ho fa com a portaveu del seu grup. Quines diferències veu?

R: La principal diferència és que ara el PP governa en solitari, i això es nota. El Partit Popular ha creat una espècie de mas, gestionant l'Ajuntament i el pressupost com si fora seu. La nostra labor d'oposició ha augmentat perquè estan empobrint els serveis públics, desviant alumnat de la pública a la privada, i bloquejant inversions en sanitat i educació. Alacant ha de deixar de ser una ciutat d'oportunitats perdudes i avançar en canvi climàtic, industrialització i mobilitat sostenible.

P: Com es poden defendre eixes línies amb dos regidors de 29?

R: Amb unitat. Ens recolzem en les plataformes ciutadanes i socials que s'estan conformant a la ciutat i en el nostre company Manolo Copé d'Esquerra Unida. Estem treballant per a crear un Pla de Barris que garantisca centres de salut, biblioteques, centres socials i educatius en totes les zones.

P: Prestaria vosté el seu vot al PP perquè no pacte amb Vox?

R: Ja ho vam dir en la presa de possessió: el PP té dues opcions, secundar-se en un partit ultra que nega el canvi climàtic i la violència masclista, o secundar-se en nosaltres per a transformar la ciutat. Estem disposats a negociar si volen reforçar els serveis públics i atallar el problema de vivenda, però fins al dia de hui no hem rebut ni una sola crida.

P: Quin és per a vosté el principal problema que té la ciutat?

R: Ara mateix és l'adaptació al canvi climàtic, seguit de qüestions urbanes com els macrodepòsits o l'electrificació de les vies. És urgent atallar el problema de la vivenda i reforçar els serveis públics per a lluitar contra la desigualtat. Alacant és una de les ciutats més desiguals d'Espanya, i això ha d'abordar-se amb plans integrals i serveis públics forts.

P: Què proposa perquè disminuïsca aquesta bretxa?

R: Proposem fer plans integrals en zones socialment deprimides, intervindre socialment en zones com la zona nord, Ciutat Assís o el barri del Cementeri. També és crucial abordar l'accés a la vivenda, que està empobrint a la gent. Apostar només pel sector serveis, vinculat a la precarització, no és sostenible.

P: Alacant viu un seriós problema de vivenda, què proposen?

R: La nostra proposta implica declarar la ciutat com a zona de tensió per a baixar els lloguers, paralitzar noves llicències turístiques, i bonificar a xicotets propietaris i grans forquetes per a traure vivenda buida al mercat, però les han rebutjades totes. També és necessari apostar per un turisme de qualitat, no podem enfocar-nos en caps de setmana de borratxera.

P: Han sigut molt crítics amb la Zona de Baixes Emissions...

R: La nostra proposta per al canvi climàtic inclou la creació d'un gran anell verd des del parc de Sant Gabriel fins al Cap de l'Horta, i declarar l'illa de Tabarca com a Reserva de la Biosfera. És imprescindible millorar la qualitat de l'aire amb una Zona de Baixes Emissions, però no com el planteja l'actual govern. Han de fer-se pàrquings dissuasius i garantir una transició ecològica justa.

P: Té la ciutat un problema amb les tales d'arbres?

R: Sí, les tales són especulatives i estan fent negoci a costa de la nostra seguretat. Un arbre madur no se substitueix simplement plantant un altre nou. Les tales actuals només beneficien als vivers, sense considerar els beneficis mediambientals dels arbres madurs.

P: Quina opinió els mereix el que està ocorrent amb La Britànica?

R: L'alcalde mentia quan va dir que fa dos anys va presentar la protecció als fons europeus i quan culpa al Govern de no contestar. La Britànica cal netejar-la, cal reformar-la i cal fer galeries. És un patrimoni únic a Europa que qualsevol alcalde s'haguera matat per fer valdre. Pressionarem a Madrid perquè siga el Ministeri qui la recupere per als alacantins.

P: Va acudir a totes les mascletades de Fogueres menys a la qual van assistir els seus companys de partit Joan Baldoví i Àgueda Micó, què va succeir?

R: Vaig estar amb els meus companys eixe mateix matí entregant un premi a la meua foguera, Sagrada Família. Després no vaig arribar a la mascletada, va ser un desajustament d'agenda que no vaig controlar. Però jo m'emporte de puta mare amb Baldoví i amb Àgueda, de fet treballem conjuntament per a tindre una oposició forta a Alacant, València, Madrid i ara, amb Vicent Marzà, a Brussel·les.

P: Quina espera dels pròxims tres anys de mandat?

R: Estem construint la majoria social determinant per a desallotjar al PP i recuperar Alacant per als alacantins. No pot ser que aquest Ajuntament estiga al servei de les grans empreses, sense participació ciutadana i que governe com si la societat fora seua.