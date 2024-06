Els alacantins moren per infarts, càncer, ofegaments i suïcidis

Les malalties del sistema circulatori, és a dir, hipertensió, infarts de miocardi, isquèmia o insuficiència cardíaca; i els accidents cerebrovasculars com els ictus són la principal causa de defunció entre els alacantins; seguida dels tumors; mentre entre les no naturals destaquen ofegaments, suïcidis i caigudes accidentals.

En general a la província es van registrar en 2023 un miler de defuncions menys, exactament 16.971, dels quals 9.024 van ser homes i 7.947 dones, segons l'estadística de mortalitat que aquest dimecres ha publicat l'Institut Nacional d'Estadística (INE). En 2022 els decessos van ser 18.027, és a dir, el descens és del 6%. Aquestes dades els manegen els Instituts de Medicina Legal que estudien la causa de mort en autòpsies. En tota la Comunitat Valenciana els morts van ser 46.621, enfront dels 49.836 de l'any 2022, és a dir, 3.215 menys en un any, d'ells 24.089 homes i 22.532 dones.

Darrere d'aquest menor nombre de decessos està la important caiguda en la xifra de defuncions registrades per COVID-19. L'estadística atribueix a aquest virus un total de 268 morts a la província l'any passat, una quarta part de les registrades en 2022, quan van morir per coronavirus 950 alacantins (la caiguda és del 71%). Pel que fa a tota la Comunitat les dades són encara més contundents: en dotze mesos es passa de 2.772 morts per SARS-CoV-2 a 744, és a dir, 2061 menys.

Tumors

Si parlem en xifres estatals, els tumors es van situar per primera vegada com a principal causa de mort en 2023, amb un 26,6% del total, mentre que les defuncions per malalties del sistema circulatori van baixar un 5,3% respecte a 2022, situant-se com a segon motiu més freqüent, amb un 26,5% del total, segons les dades provisionals de l'Institut Nacional d'Estadística.

Una situació que és diferent tant a la Comunitat Valenciana com a la província d'Alacant, on el càncer es manté en segona posició. En 2023 es van registrar en l'àmbit autonòmic 12.381 víctimes de malaltia oncològica, un centenar menys en un any, encara que sí que replica el mateix percentatge que en l'àmbit nacional, amb el 26,5% de les morts. A la província d'Alacant van ser 4.523 defuncions per tumors i suposen un 26,6% dels decessos.

Les malalties del sistema circulatori segueixen al capdavant a la província d'Alacant, amb 4.912 i acaparen el 28,9% de les morts. L'any 2022 van ser 4.473 i 4.954, respectivament, les defuncions per càncer i per infarts i ictus. Ocorre el mateix en la resta de la Comunitat perquè entre les tres províncies la suma de les persones que van sucumbir a aquests mals va ser de 13.202. Van baixar respecte a l'any 2022 (13.586) però continuen superant a les causades per càncer, que en l'estadística nacional han donat el "sorpasso".

Per sexes, el càncer de tràquea, bronquis i pulmó va ser la primera causa de defunció entre els homes alacantins (591 casos), i després les malalties isquèmiques del cor (519), altres patologies cardíaques (487), els infarts aguts de miocardi (430) i els accidents cerebrovasculars (401). Si parlem de tota la Comunitat, van morir de càncer de tràquea, bronquis i pulmó 2.599 persones; i de còlon i recte 1.661.

Demència

Entre les dones, les malalties del cor van suposar la majoria de defuncions, amb 498 decessos per patologies hipertensives i 575 per altres afeccions cardíaques. Els trastorns del cervell també aconsegueixen altes xifres de morts, amb 435 alacantines mortes per demència senil o presenil; i 427 per alzhèimer. Així com 496 per ictus. En elles, el tumor maligne de tràquea, bronquis i pulmó va causar 279 decessos, per damunt del càncer de mama (266).

Les morts per malalties endocrines, nutricionals i metabòliques han baixat lleugerament. Entre elles, el motiu principal és la diabetis mellitus, que està darrere de 496 a la província i de 1.475 en tota la Comunitat. Els trastorns mentals van causar 728 decessos a la província d'Alacant i 2.028 en tota l'autonomia, destacant els 1.947 casos de demència senil. Entre les patologies infeccioses, la septicèmia o infecció generalitzada va segar la vida de 170 alacantins i de 423 si se sumen els castellonencs i els valencians.

Quant a les defuncions per causes externes (no naturals), a la província estan al capdavant les morts per ofegaments, submersió i sufocació, un total de 221 l'any 2023, en el que tenen molt a veure les morts en la mar. De fet, aquest mes de juny s'han registrat ja més d'una dotzena de morts a les platges de la província.

Aquest apartat inclou també els òbits per sufocació, un tipus d'asfíxia produïda per l'existència d'un obstacle a l'entrada d'aire a causa d'estar oclosos els orificis respiratoris (nas i boca) o de les vies respiratòries; per la impossibilitat de realitzar els moviments respiratoris per compressió del tòrax, o la falta d'aire respirable. Inclou ennuegades i morts accidentals en xiquets per embolcalls o bosses de plàstic, per exemple. La realitat és que aquest tipus de defuncions han pujat a la província, perquè en 2022 van ser 216.

En l'àmbit de tota la Comunitat, en canvi, han baixat, la qual cosa reflecteix l'impacte d'aquesta mena de successos a la província, en gran part pels ofegaments en la mar.

Suïcidis

Els suïcidis han baixat lleugerament segons l'estadística de l'INE amb 163 l'any passat (d'ells 119 en homes), enfront dels 169 que es van registrar en 2022. En l'àmbit autonòmic baixen en un any de 445 a 434. En canvi, les caigudes accidentals que acaben en mort segueixen a l'alça, amb 128 defuncions a la província en 2023, una circumstància que els experts relacionen amb l'envelliment de la població. Un any abans van ser 120 casos. En tota la Comunitat la xifra s'eleva a 412 víctimes de caigudes accidentals.

També es van registrar en 2023 un total de 64 morts per accidents de trànsit a la província (9 més en un any); i 10 homicidis (15 l'any 2022). Quant a les morts catalogades com a troballes anormals clíniques i de laboratori, que no estan classificades en cap altra part, baixen de 365 a 204. En la Comunitat per sinistres de trànsit van morir 160 persones i per homicidi 27.