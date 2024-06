El Govern posposa de nou la futura Comissaria de Benidorm fins que hi haja un nou pla d'infraestructures

Benidorm duu ja molt de temps esperant una nova Comissaria de Policia Nacional que substituïsca a l'actual, que s'ha quedat xicoteta i obsoleta. Però sembla que haurà d'esperar un poc més, ja que el Govern central l'ha "treta" del Pla d'Infraestructures de Seguretat en el qual estava inclòs el projecte, encara que sense finançament, i que acaba en 2025. Així ho ha confirmat el secretari d'Estat de Seguretat, Rafael Pérez Ruiz, al senador benidormí Agustín Almodóbar després de preguntar-li per la situació de la construcció d'aquesta.

El polític del PP havia llançat una pregunta en la Comissió per a exigir al Govern que "complisca el compromís adquirit" amb Benidorm: "Tenen parcel·la, tenen projecte, no hi ha necessitat d'ajornar-ho en el temps", indicava. Així al·legava que "una de les maneres de mostrar el nostre reconeixement i suport, és dotar a la Policia Nacional dels mitjans i infraestructures necessaris perquè puguen prestar plenament i amb garanties el servei de seguretat a tots els ciutadans".

El senador per Alacant ha subratllat que el de Benidorm és un "projecte necessari" perquè les instal·lacions actuals daten de 1972, s'han quedat "obsoletes i inadequades i no tenen capacitat per a albergar a la plantilla actual ni pot atendre els ciutadans en condicions òptimes per a poder prestar els serveis que té assignats". Almodóbar ha preguntat al secretari d'Estat de Seguretat per què "per al govern socialista aquesta ha deixat de ser una actuació prioritària, malgrat haver-la inclòs en 2021 i 2022 en els pressupostos generals de l'Estat, tal com ho era per al PP".

Agustín Almodóbar al Senat. / INFORMACIÓN

Després d'exposar els seus arguments i relatar tot el "periple" pel qual ja ha passat la nova Comissaria sense estar ni tan sols en els plans del Govern central, el secretari d'Estat de Seguretat ha contestat: "Inicialment, estava en el Pla d'Infraestructures de Seguretat de l'Estat 2019-2025" però "a causa de l'augment de costos" per la guerra d'Ucraïna, entre altres qüestions, "va haver-hi molts projectes que es van traure d'aquest primer pla". I un d'ells ha estat el de Benidorm.

La resposta ha sigut contundent. No és que no tinguera finançament, sinó que ja no està arreplegada ni tan sols en eixe pla en el qual ha estat anys reflectida. "Estem pendents de recursos i serà en el segon Pla d'Infraestructures 2025-2030" en el qual estiga, ha indicat el responsable del Govern. Encara que ni tan sols està encara redactat, sinó que "està pendent". Pérez Ruiz ha afegit que es donarà "prioritat a aquelles que ja estaven arreplegades en el primer pla i es van traure".

Després de conéixer aquestes raons donades pel Govern central, el senador alacantí l'ha acusat de "menystindre a la ciutat de Benidorm". Tot malgrat tindre la parcel·la cedida i el projecte redactat per l'Ajuntament de Benidorm des de fa anys. "Això que ha fet el Govern presidit per Pedro Sánchez és una vergonya i una falta de respecte als benidormers, als pobles de la Marina Baixa i als agents i familiars del Cos Nacional de Policia de Benidorm. Per desgràcia amb el PSOE, Benidorm haurà d'esperar per culpa de la motxilla carregada de peatges que té el govern de Sánchez amb tots els que li mantenen en el poder", indica.

Amb tot assegura que "no deixaré d'exigir-li al Govern d'Espanya que complisca els seus compromisos amb una ciutat la predisposició de la qual en aquest assumpte ha sigut i és total, s'ha invertit molt de temps i també molts diners de tots els ciutadans per a aconseguir la infraestructura que aquesta ciutat mereix, no és admissible postergar-ho a un futur Pla d'Infraestructures 2025-2030 fins i tot sense elaborar i sense que la ciutat haja rebut cap comunicació oficial en 2 anys", ha finalitzat Agustín Almodóbar.

Anys d'espera

Benidorm va cedir ja el terreny de 5.000 metres quadrats on alçar la nova Comissaria de Policia Nacional en 2015 i està situat en la zona del Salt de l'Aigua, al costat dels Jutjats de la ciutat. En 2017 es va presentar el projecte que va elaborar l'Ajuntament. Mentre els veïns i turistes de la ciutat han de continuar anant a l'actual edifici. I els efectius d'aquest cos de seguretat han de seguir treballant en unes instal·lacions que s'han quedat obsoletes i xicotetes. De fet, es va alçar com una comissaria per a albergar a 175 policies, un número que ara se supera amb escreix.