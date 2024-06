El pacte del Poder Judicial permetrà renovar la presidència de l'Audiència d'Alacant

El pacte aconseguit entre populars i socialistes per a renovar el Consell General del Poder Judicial (CGPJ) permetrà renovar la presidència de l'Audiència Provincial d'Alacant, que feia més de dos anys que estava en situació d'interinitat a causa de la situació de bloqueig en l'òrgan de govern dels jutges. El mandat del magistrat Juan Carlos Cerón com a president de l'Audiència d'Alacant va caducar al començament del passat 2022 i portava ocupant el càrrec de manera provisional a l'espera que un nou CGPJ desbloquejara els nomenaments pendents.

Cerón va prendre possessió com a president de l'Audiència alacantina al començament de l'any 2017 per a un mandat de cinc anys. Arribava per a rellevar a Vicente Magro al capdavant d'aquest òrgan judicial després del nomenament d'aquest últim per al Tribunal Suprem. El procés per a elegir nou president en l'Audiència alacantina havia d'haver-se posat en marxa l'any 2022, encara que les fonts judicials consultades per aquest diari van puntualitzar que tampoc és habitual que aquests terminis es complisquen de manera estricta. El propi Cerón podria optar a la renovació, ja que el sistema permet que els magistrats puguen tindre un segon mandat. En tota Espanya hi ha un total de trenta presidències d'audiències provincials pendents del nomenament del seu president.

Presidència del TSJ

La presidència de l'Audiència d'Alacant no és l'únic òrgan judicial en situació d'interinitat a la Comunitat Valenciana a conseqüència del bloqueig en el CGPJ. Entre elles la presidència del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana, Pilar de la Oliva, que està també en funcions des de fa tres anys en el càrrec. Oliva va ser triada en 2010 i va renovar en el càrrec en 2016. La legislació ha limitat a dos aquests mandats al capdavant de les institucions judicials, però només afecta aquells magistrats que hagen sigut nomenats amb posterioritat a aquesta reforma, per la qual cosa en cas de decidir-ho podria tornar a presentar-se. En el TSJ també té el mandat caducat des de fa tres anys el president de la sala Contenciosa Manuel Baeza. A l'octubre, vencia també el mandat del president de la Sala Social Francisco Javier Lluch. Un altre òrgan judicial amb president en funcions era l'Audiència de Castelló, el president de la qual, José Manuel Marco, es va jubilar a la fi de l'any passat i ha sigut rellevat per Carlos Rodríguez. També en breu quedarà vacant la plaça de president de l'Audiència de València, Esther Rojo, que és una de les vocals del nou CGPJ.

Quan culminarà el procés per a renovar aquests càrrecs i de quina manera es durà a terme, ja que d'antuvi és necessari que la renovació del CGPJ siga aprovada per Congrés i Senat i aquests prenguen possessió. En aquests moments hi ha fins a 98 nomenaments pendents en tota Espanya. D'això s'ocuparà una comissió de qualificació de cinc vocals que informarà de tots els nomenaments discrecionals que haja de fer el ple i que es pretén desenvolupar més amb la finalitat de «objectivar» més els nomenaments «des d'una perspectiva tècnica», va explicar el president del CGPJ, Vicente Guilarte. Després d'això, el Ple haurà d'elegir als alts càrrecs de la judicatura amb una majoria reforçada de tres quints, és a dir, tretze vocals, la qual cosa obligarà els vocals conservadors i progressistes a arribar a acords.

Quant a les vacants, 26 corresponen al Suprem, de les quals 12 afecten la Sala Contenciosa, 6 a la Social, 4 a la Civil, 3 a la Militar i una a la Sala Penal.

També en l'Audiència Nacional hi ha dues presidències vacants, que són de la Sala Penal i una altra de la Sala Social al qual cal afegir 27 places de magistrat de la Jurisdicció Militar.

Després cal sumar 40 vacants en els Tribunals Superiors de Justícia, 8 presidències i 32 places de magistrats. I, a més, estan pendents 30 presidències d'Audiències Provincials.