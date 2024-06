El PAU 1, un barri sense espais municipals a Alacant

Més d'un any esperant un centre social. O qualsevol espai públic. El barri del PAU 1 és un dels quals més alacantins ha atret en els últims anys a la recerca d'un entorn familiar i tranquil, gràcies a les seues zones verdes i la construcció de noves vivendes. Malgrat això, este barri de nova construcció, compta amb mancances d'espais públics, ja que no disposa d'un centre social ni d'instal·lacions esportives o culturals municipals on els residents poden realitzar activitats com en qualsevol altre barri de la ciutat. Una situació que té intranquils als veïns, que reclamen amb urgència la construcció uns espais municipals que millorarien significativament la qualitat de vida i promourien la cohesió social en el barri.

Precisament, l'Associació de Veïns del PAU 1 porta més d'un any esperant respostes de l'equip de govern local, qui l'any passat en campanya electoral es va comprometre amb els residents en què el barri comptaria amb este espai. Rosario Buyolo, presidenta de l'associació, explica que, davant esta situació, "els vam dir que ens agradaria que ho feren en la mitja lluna del parc, perquè és l'únic solar municipal que està ara mateix sense usar. Sempre hem reclamat un centre social on puguem reunir-nos, fer teatre, que els xiquets puguen estudiar. Ens van dir que no ens preocupàrem, que si guanyaven, el PAU 1 tindria el seu centre social. Però es passen les eleccions i res canvia", assegura Buyolo.

Malgrat les reunions inicials amb arquitectes i tècnics de l'ajuntament, el projecte del centre social sembla haver-se estancat. "Pensàvem que era veritat, però es veu que era només una altra promesa. Des de fa un any estem intentant que la nova regidora d'Urbanisme, Rocío Gómez, ens done cita, però sempre ens diuen que no pot", lamenta Buyolo. La presidenta denuncia que, encara que se'ls van demanar formalment les reunions, han passat dos mesos sense resposta. "Ni Urbanisme ni Transports responen. Ens han canviat el recorregut del bus, no complixen els horaris i la gent està molt disgustada. El centre social estava en marxa o va ser una mentida que ens van dir? Al PAU 1 l'estan deixant morir", apunta Buyolo.

Un sentiment que també es deixa notar entre els veïns. Verónica Prats va destacar la falta d'instal·lacions municipals, ja que "no hi ha cap instal·lació municipal, ni un centre social ni cultural per als joves d'este barri. Estan les pistes que són privades, i res més. Tampoc hi ha instal·lacions esportives. Cal fer alguna cosa perquè la gent puga anar a algun costat a fer teatre o gimnàstica, no pot seguir el barri així".

Per part seua, Sara Andrés, veïna del PAU 1 va afegir que "fa falta alguna instal·lació esportiva o un centre social. Tenim l'espai de la mitja lluna del parc que és un solar municipal on es podrien posar unes pistes de futbol o de bàsquet, un centre social, una biblioteca, qualsevol activitat. És que això està deixat de la mà de Déu. Tenim de bo el parc, però instal·lacions municipals per a activitats esportives o culturals no hi ha res".

Com ella, María Torrecillas, veïna del barri, va compartir la seua tristesa. "És una pena que no hi haja res. A mi m'agrada anar a gimnàstica i quan he viscut en altres barris he pogut apuntar-me a activitats esportives i culturals en el barri en el qual he viscut. Des que visc ací, no tenim res. Podrien aprofitar la mitja lluna del parc per a fer un centre sociocultural perquè hi ha molts xiquets xicotets i quan cresquen ho agrairan".

No obstant això, no tots els veïns compartixen la mateixa visió. Susana Gómez va opinar que l'única cosa que troba a faltar és "un centre de salut, la resta m'és igual". "Fins preferisc que no hi haja res. És una zona residencial i m'abellix estar més tranquil·la, menys comerços i menys bars. Ha de ser tranquil·la. A mi m'és igual que no hi haja res per als joves, per a això viu ací tranquil·la i si vull fer alguna cosa, perquè ja em sota al centre", va apuntar Gómez.

Davant esta situació, des de la regidoria d'Urbanisme, van expressar que "Urbanisme va contractar i va rebre el projecte i està en fase d'estudi", però, no obstant això, no va donar més detalls del projecte. Mentrestant, la mitja lluna del parc Joan Pau II continua buida, com un recordatori constant del que podria ser, del que hauria de ser, i del que encara no és.