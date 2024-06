El PSOE demana a la seua executiva que faça torns per a obrir la seu a Alacant

El dilluns Miguel Millana, el dimarts María José Adsuar, el dimecres Eva Montesinos... I així fins a final de juliol. L'agrupació local del PSOE d'Alacant ha aprovat que durant les pròximes setmanes siguen els membres de la seua executiva, que superen les quatre desenes, els encarregats d'obrir les portes de la seua tradicional seu al carrer Pintor Gisbert per si algun ciutadà es presenta allí per a traslladar consultes o reclamacions. Darrere d'aquesta acció es troba un nou episodi del conflicte que s'arrossega des de fa molt temps entre l'agrupació local, que controla el veterà Ángel Franco, i el grup municipal, la portaveu del qual és Ana Barceló.

La direcció del partit a Alacant sosté que ha hagut de recórrer a la seua executiva per a obrir la seua seu perquè la persona que ho feia fins ara ha trobat una altra ocupació i des del grup a l'Ajuntament no se'ls vol cedir a cap dels assessors perquè compagine el seu treball municipal amb el del PSOE. En l'agrupació local, el secretari general de la qual és Miguel Millana, s'assegura que aquest tipus de col·laboracions s'han fet tradicionalment i que, en altres ocasions, aquests assessors també han arribat procedents de la Diputació o de la FVMP. Per part seua, el sector crític amb la gestió de Franco assenyala que aquesta decisió suposa una nova provocació per part de l'exsenador i que el partit compta amb recursos econòmics propis, com els procedents de les quotes de la seua militància, per a pagar a algú per obrir la seu i no haver de recórrer a la seua executiva per a aquesta comesa. Per aquest motiu també li demanen a Franco transparència amb els fons del PSOE.

«Cal obrir la seu i no tenim altres mitjans. El drama seria si no l'obrírem, no això», afirma Millana. «El problema és que no existeix la relació adequada entre el grup municipal i el partit. Ja li ho hem traslladat a la secretària general del PSPV [Diana Morant] perquè pose el focus a Alacant i resolga una anomalia institucional que no es dona ni a Elx, ni a València ni a Castelló ni en cap municipi», postil·la. Des del grup municipal també s'apunta que aquesta decisió va ser aprovada per la comissió executiva per unanimitat i que la contractació d'una persona, com defenen els crítics, hauria de ser aprovada des de Madrid.

Un dels fets que més malestar ha provocat és que el calendari per a obrir la seu, que es prolonga fins a final de juliol, ja que a l'agost no s'obrirà, s'ha fet sense tindre en compte les responsabilitats institucionals o professionals dels implicats. En la roda que s'ha habilitat s'inclouen, entre altres, als diputats autonòmics José Díaz i Marisa Navarro o als regidors Trini Amorós, Victoria Melgosa, Miguel Castelló o Raúl Ruiz, que també és diputat provincial. «Veig bé que tots posem el muscle, però no em sembla correcte que s'hagen confeccionat els torns sense consultar. És una mostra més que tot ho fan de qualsevol manera», expressa Toni Mira-Perceval, membre de l'executiva.

El conflicte entre l'agrupació que controla Franco i el grup municipal que encapçala Barceló es remunta pràcticament al moment en el qual l'exconsellera va fer acte de presència a Alacant per a ser la candidata socialista en les últimes eleccions municipals. Un dels fets que va posar de manifest la disputa va ser que Barceló va descartar firmar un conveni per a finançar el partit a través dels fons que rep el grup socialista a l'Ajuntament, uns 12.000 euros anuals.

El secretari d'Organització del PSPV, Vicent Mascarell, ha decidit intervenir-hi per a intentar trobar una solució. De fet, el passat mes de maig es va reunir amb les dues parts implicades per a intentar conéixer la seua «realitat». Des de la direcció de Morant es van ajornar les decisions fins que passaren les europees, així que ja poden abordar l'assumpte.