Un somni de Fogueres que arriba a la seua fi

Unes Fogueres 2024 intenses que arriben a la seua fi. Cinc dies de festa, emoció, pólvora i música que les set representants del foc van esprémer al màxim, sense deixar ni un segon lliure. Ara, a la Bellea del Foc d'Alacant, Alba Muñoz, i les seues dames d'honor diuen adeu a la setmana més important de la seua vida, encara que també la més cansada. Amb cares de son i veus entretallades a les quals encara els espera un parell de dies per a recuperar-se, les màximes representants de la Festa de la ciutat es recuperaven al seu hotel de les jornades més emotives que recorden.

Juntes, les set, es donaven suport les unes a les altres per a arreplegar, entre riures, cançons i badalls, les pertinences a les habitacions que han sigut la seua caserna general durant l'última setmana. «Ajuda a Alba a guardar la falda», li demanava Mar León a Laura Ramírez, dames d'honor de la Bellea del Foc. En l'altre costat de l'habitació, Lucía González li demanava a Alba Caturla que li «passe un penjador» per a acabar de penjar alguns dels cossets que encara quedaven fora de les maletes mentres que María Huesca mirava a María Martín asseguda en el sofà i comentaven que ambdues feien «careta de cansada».

Unes festes «insuperables» per a la Bellea del Foc i les seues dames d'honor, que durant els pròxims dies esperen superar la «ressaca emocional» que els han deixat les Fogueres més especials de la seua vida. «Estes festes han sigut insuperables, estem molt felices, és un conjunt d'emocions. És melancolia perquè ens fa molta pena que arriben a la seua fi. Estem tot l'any esperant estos dies grans, els hem gaudits moltíssim», assegura Alba Muñoz.

I és que les màximes representants han viscut les seues Fogueres en el càrrec a penes un mes després de la seua proclamació en el Teatre Principal d'Alacant. «Des que vam ser elegides ha sigut tot frenètic, no hem parat, i esperàvem amb molta il·lusió esta setmana. L'hem superada amb escreix, hem gaudit moltíssim, i això se'ns nota en les veus, però ens quedem amb tot el carinyo de la gent perquè, a més dels actes, estes festes hem pogut visites molts racós i barraques, hem vist moltes fogueres, aplaudiments en les desfilades, abraços, missatges de carinyo... Et podria dir mil moments juntes», destaca la Bellea del Foc.

La Bellea del Foc i les seues dames d'honor fan la seua eixida carregades de l'hotel en el qual s'han allotjat. / JOSE NAVARRO

«Realment ha sigut tot diferent, perquè nosaltres estem acostumades a estar en els nostres barris, però et diria que per a totes han sigut les més especials de les nostres vides», explica Alba Muñoz. «Ara estem un poc tristes, al final això són les Fogueres, un cicle, i ara hem de posar la vista en les Fogueres de 2025. Crec que nosaltres estem totes felices amb aquestes Fogueres perquè ho hem donat tot i ens queden moltíssimes coses i moltíssims actes que gaudirem al màxim. És la satisfacció de gaudir-ho tot el que hem pogut», afirma Muñoz.

Una tristesa i una intensitat que es reflectia en els rostres de totes les dames d'honor després de viure la setmana més especial de les seues vides. «Han sigut dies molt intensos, però en estar juntes les coses es fan més amenes i quan no pots tu, és la teua companya qui estira de tu. Entre nosaltres ens complementem», agrega Mar León. «Hem pogut viure actes en els dies de Fogueres que mai havíem pogut viure estant en la nostra pròpia comissió i hem gaudit al màxim cadascun d'ells, elles ho fan tot més fàcil», destaca León.

«Ha anat tot genial, però estem esgotades, no mentirem», assegura Laura Ramírez. «Estos dies hem intentat arribar a totes les barraques perquè els foguerers realment veren que som ací, que estem amb ells, encara que tornàrem a les sis del matí a l'hotel. Hem gaudit un munt, ha sigut molt especial i crec que és una cosa que tindrem com a record tota la vida. Em fa molta pena que s'acabe perquè és amb el que portes somiant tot l'any de bellesa, però les Fogueres són així i el record és el més bonic», sosté Ramírez.

Al costat d'ella, en el sofà en el qual destacaven les dames d'honor després d'arreplegar les seues pertinences, María Martínez, compartia com ha viscut aquests dies tan intensos. «Han sigut unes Fogueres diferents, i crec que ho hem gaudit d'una manera molt intensa. Crec que haver estat prop de tantes persones a cada moment i en cada racó al qual hem anat ha sigut molt important, hem pogut estar prop de tots els barris. Ara ens fa molta pena perquè ja s'han acabat les Fogueres», lamenta Martínez.

La Bellea del Foc i les seues dames d'honor destaquen que estos dies han sigut preciosos i intensos. / JOSE NAVARRO

Entre faldes i sinagües de la Bellea del Foc, Lucía González ajudava a Alba Muñoz a penjar els seus últims espolins de seda. «Ara mateix tenim totes una gran ressaca emocional. Ha sigut increïble tot el que hem viscut. Aquests dies han sigut com un regal. És veritat que hem portat un ritme molt accelerat, però ha sigut gràcies a tota la gent que ens ha mostrat un somriure o que ens ha brindat unes paraules d'agraïment per representar la Festa aquests dies el millor que sabem», relata González.

Encara que per aquestes representants hi ha hagut un dia especial que es quedarà marcat en els seus cors. «El dia 21 vam tindre l'oportunitat d'anar a sopar amb les nostres comissions. Era una cosa que no s'havia fet mai i la veritat és que va ser molt emotiu», assenyala María Huesca emocionada pels dies que han passat juntes: «Han sigut dies bastant intensos, però els hem superats amb escreix. Ara tenim molta tristesa perquè ja han acabat les Fogueres, però encara queda molt per davant».

Una setmana, que és un somni per a aquestes representants, que ja han fet les maletes per a tornar al seu dia a dia. «És una cosa que totes estàvem esperant, com un somni, i haver-lo fet realitat és tot un honor. Hem tingut molta sort perquè el grup que tenim és molt bo. Si haguera de quedar-me amb un record d'aquestes Fogueres seria amb l'Ofrena, el moment en el qual els carrers estaven abarrotats veient la desfilada malgrat l'hora que era. Ens hem emocionat molt amb eixe acolliment, ja és un record que contar als nostres fills. Un somni que acaba amb aquesta setmana, però que continua tot l'any», afirma Alba Caturla. Ara, per davant, quasi un any per a continuar gaudint dels càrrecs fins al relleu, amb festes germanes, entre elles, les Falles.