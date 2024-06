Calp tindrà per primera vegada Rei infantil de les Festes al costat de la Reina

La Comissió de Festes 2024 celebrarà el dissabte, 29 de juny, l'acte d'elecció i proclamació de la Reina de les Festes de Calp i la Reina Infantil en la plaça Major. A més per primera vegada en la història de les festes calpines es triarà al Rei de les Festes Infantil entre els festers de huit anys. Aquest acte que arrancarà a les 21.30 hores és un dels actes més importants dels que organitza la Comissió de Festes, ja que suposa la presentació de la Comissió al complet.

28 joves calpines de 18 anys optaran al títol de Reina de les Festes, màxima representant femenina de les festes; el mateix acte servirà per a triar a la reina infantil entre les 18 dames de huit anys. Enguany com a novetat es triarà també Rei infantil de les festes entre els 18 quintos de 8 anys que opten al càrrec. Totes les candidates a reina estaran acompanyades per xiquets i joves de les quintes de 2016 i 2006 que formen part de la Comissió de Festes i pels festers i festeres de la quinta de 1986 que completen la comissió que presideix Saray Ortiz.

L'elecció de les Reines i Rei Infantil es realitzarà, de la mateixa manera que altres anys, per sorteig davant notari en una gala que suposa la presentació oficial de la Comissió de Festes i que servirà també per a acomiadar a les Reines de les Festes de 2023. Com marca la tradició les reines de l'any anterior, María Crespo i Abril Mestre, seran les encarregades d'extraure els noms de les noves reines que seran llegits una vegada que les corts d'honor estiguen presents en l'escenari.

L'acte se celebra en la plaça Major en la qual s'habilitarà una gran passarel·la d'arribada a l'escenari i s'instal·laran 1.800 cadires. La Comissió de Festes de 2024, l'encarregada de l'organització de les festes patronals que se celebraran a l'agost, ja ha realitzat altres actes dins del programa que correspon al present any com l'organització de la Cavalcada dels Reis Mags o els actes de la Setmana Santa.