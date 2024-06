Detingut a Dénia un home de 50 anys per masturbar-se a la platja davant tres xiques menors d'edat

La Policia Local de Dénia ha detingut aquest matí, a les 7.38 hores, un home d'uns 50 anys com a presumpte autor d'un delicte d'exhibicionisme.

A les 07.33 s'ha rebut l'avís des del centre de coordinació d'emergències 112 en el qual informaven de la presència d'un home masturbant-se davant un grup de joves a la platja de Punta del Raset.

Una vegada s'ha personat una patrulla de la Policia Local de Dénia, han pogut comprovar com l'home encara es trobava nu a uns escassos trenta metres de tres xiques que es trobaven en platja.

Comportament lúbric

Després de requerir a l'individu perquè es vestira i identificar a totes les parts, s'ha pogut comprovar com les tres joves són menors d'edat i, després de confirmar aquestes que efectivament s'estava masturbant enfront d'elles de manera lúbrica i fins i tot fent-los gestos i senyals per a cridar la seua atenció, s'ha procedit a la seua immediata detenció com a presumpte autor d'un delicte d'exhibicionisme. Ha sigut traslladat a la Comissaria de Policia Nacional a l'espera que els responsables de les menors interposen denúncia i per a la pràctica de les diligències prèvies a la seua posada a disposició judicial.

Les famílies de les menors ja han anunciat que interposaran una denúncia.