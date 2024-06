Els hospitals de la província d'Alacant pateixen la falta de més d'un centenar de metges

Metges d'Urgències, anestesistes, dermatòlegs, radiòlegs... La província d'Alacant pateix un dèficit d'un centenar llarg d'especialistes (més de 125) entre els diferents hospitals públics. La manca de facultatius és històrica, però en els últims mesos s'està deixant sentir cada vegada amb més intensitat per diverses causes, entre elles la fugida a la privada i, sobretot, a autonomies veïnes i a l'estranger, on els sous i les condicions són molt millors. Com a exemple, el cas de Múrcia, on el salari mitjà d'un metge, sense guàrdies, ronda els 3.000 euros enfront dels 2.200 euros que cobren a la Comunitat Valenciana. En alguns països europeus el sou es multiplica per tres i fins i tot per quatre; i s'inclouen incentius per a la família (col·legi per als fills, ocupació per a la parella) atés que també els falten metges i s'apunten a la llei de l'oferta i la demanda.

Els principals damnificats, segons assenyalen els metges que s'han consultat, són els pacients perquè pateix l'atenció i augmenten les llistes d'espera de consultes i operacions, la qual cosa repercuteix no sols en atenció hospitalària sinó en Primària: els pacients que esperen determinades proves acudeixen al seu metge de Família a explicar que no els criden; o bé si els han fet proves i està esperant la cirurgia van també a preguntar pels resultats quan després d'uns mesos no han sigut informats.

En l'UCI

"La sanitat pública està en l'UCI, les plantilles estan totalment minvades", assenyala sobre aquest tema la doctora María José Gimeno, que és a més secretària provincial del Sindicat Mèdic. Una de les fórmules per a pal·liar aquesta deficiència és la creació de les àrees de difícil cobertura, que a la província són les d'Elda, Oriola, Torrevella i Dénia, per a incentivar que les vacants es cobrisquen; però els mateixos professionals indiquen que de moment no està funcionant. Aquesta fórmula està supeditada al fet que els MIR acaben al setembre, perquè aquells que accepten anar a aqueixos hospitals tindran un contracte i es podran quedar en el lloc si treballen en ells més de tres anys.

Els sanitaris esperen també un increment de plantilla a la fi de l'any una vegada se celebre el concurs de trasllats; les ofertes d'ocupació pública de 2017 i 2018, pendents encara; i el concurs de mèrits o estabilització.

"Inacció"

Consultada sobre aquest dèficit de professionals en moltes de les 46 especialitats mèdiques existents, des de la Conselleria de Sanitat incidixen en el fet que en total la Comunitat Valenciana té més de 600 places de metges vacants, "pressupostades i sense cobrir per falta de metges". "El dèficit de facultatius és generalitzat en tota Espanya, és el principal problema del Sistema Nacional de Salut. De fet, el conseller insisteix davant el Ministeri constantment en la necessitat que propose mesures i coordine solucions conjuntes, solucions nacionals per a un problema nacional, que afecta a totes les comunitats. No obstant això, l'única resposta és la inacció".

Cap hospital se salva de la falta de metges. El problema amb els anestesistes és important a l'Hospital General d'Alacant, el principal de la província i referent en nombroses especialitats. En aquest centre, "entre els quals han anat renunciant en un any i els que faltarien per a donar un bon servici, sobretot pediàtric, faltarien un mínim de dotze perquè a més les reduccions i les exempcions de guàrdies per lactància i altres motius ni es cobreixen, ni s'intenta", assenyalen des del sindicat CC OO. Per això, els que romanen "pateixen una gran càrrega de treball".

Anestesistes

També existeix aquest problema amb uns professionals bàsics per a poder operar en el departament d'Elda. Faltarien, segons fonts mèdiques, entre 10 i 12, quasi la meitat de la plantilla, perquè pel volum de cirurgies "es necessitarien uns 20". No obstant això, el principal problema d'aquest hospital és que ara mateix no té especialistes en Dermatologia: necessita 4 o 5. També precisa altres radiòlegs i mitja dotzena de metges d'Urgències. A més a més, "en període vacacional hi ha una gran falta de Ginecologia i Urologia que han de cobrir moltes guàrdies per a poder prestar l'atenció assistencial necessària", indiquen els sindicats.

A l'Hospital d'Elx falta personal facultatiu especialista d'anestèsia i d'Urgències. Per a les substitucions d'estiu hi ha problemes per a contractar en eixes especialitats i en Cardiologia, Ginecologia, Psicologia Clínica i Microbiologia. En determinats servicis estudien fer canvis en les vacacions per a poder cobrir la demanda assistencial, pel fet que tampoc hi ha professionals en bossa, assenyalen des de Comissions.

També escassegen els metges d'Urgències a l'Hospital de la Marina Alta, on el dèficit d'aquests especialistes és d'una desena. En aquest centre, que la Generalitat acaba de revertir a la sanitat pública des de la privada, necessiten també radiòlegs (5); especialistes de Medicina Interna (3); uròlegs (3); nefròlegs (3) i neuròlegs (1). Així mateix, falta quasi tota la plantilla de Raigs, traumatòlegs i metges de Família. Hi ha manca generalitzada de facultatius, per això Sanitat acaba de declarar-lo de difícil cobertura.

Difícil cobertura

L'Hospital d'Alcoi ha sol·licitat reiteradament ser inclòs en aquesta categoria. La realitat és que té dos vacants d'anestesista i dos de radiòlegs. La plantilla inclou 5 otorrinolaringòlegs, però actualment només treballa el cap del servici "i s'estan derivant quasi totes les cirurgies a altres hospitals". També els falta un uròleg.

Sí que estan declarats de difícil cobertura l'Hospital d'Oriola i el de Torrevella. En aquest últim falten quatre metges de Digestiu i altres d'Urgències i Raigs; tres de Medicina Interna i dos dermatòlegs.

En el de la Vega Baja la major manca està en Digestiu i Neurologia, així com en Oftalmologia (1); Urologia (1); Cardiologia (1) i metges d'Urgències (3).

L'Hospital de la Marina Baixa pateix dèficit d'otorrinolaringòlegs perquè només té tres especialistes dels sis que hi ha en plantilla "però els que estan especialment malament són els metges d'Urgències. Falten huit ara mateix per a poder completar la plantilla. Aquest servici no pot ni tan sols gaudir les vacacions en període estival", indiquen fonts sanitàries. També escassegen radiòlegs i psiquiatres.

A l'Hospital del Vinalopó, de gestió privada, estan sense cobrir 3,5 places de Pediatria Hospitalària, altres tantes de Psiquiatria; tres d'Anatomia Patològica; quatre de metges d'Urgències i un en Urologia. Finalment, en el departament de Sant Joan la principal manca està en la plantilla d'Anatomia Patològica, que es queda curta.

Falta de planificació

Rosa Atiénzar, secretària general de la Federació de Sanitat i sectors Sociosanitaris de CC OO PV, explica que el dèficit de professionals és general i més acusat als hospitals comarcals.

"Hi ha una falta de planificació de les necessitats, de formació de professionals especialistes i de millora de les condicions de treball" Rosa Atiénzar — Secretaria general de la Federació de Sanitat de CC OO

"La falta de personal facultatiu de determinades especialitats es deu sobretot a tres factors: hi ha una falta de planificació de les necessitats, de formació de professionals especialistes i de millora de les condicions de treball, que no són gens competitives", assenyala Atiénzar.

Com a exemple, indica la jornada de 35 hores setmanals que sí que tenen comunitats limítrofes com Murcia. "Aquesta jornada té avantatges: atrau i reté talent, és una oportunitat per a incrementar i rejovenir les plantilles, crea ocupació i ens situa en igualtat de condicions amb altres autonomies amb les quals competim en recursos".

Respecte de la falta de professionals, afirma que "la taxa de reposició imposada pel PP en 2012 va tindre un impacte demolidor en les plantilles, ja que durant el mandat de Mariano Rajoy només es podia reposar el 50% dels llocs que es jubilaven".

En una línia similar, María José Gimeno indica que "en alguns llocs la falta de metges és una barbaritat, com a Dénia i el Vinalopó, encara que en el primer departament és comprensible per la recent reversió. A Elda ocorre el mateix, falten deu o dotze anestesistes i no hi ha ningú a Dermatologia". Assenyala que el principal problema en algunes especialitats està en el fet que els sous mèdics estan molt per darrere dels de la resta d'Europa. "A més, un dermatòleg o un anestesista guanyen en la privada pura en una setmana el mateix que en tot un mes en la pública".

"En alguns llocs la falta de metges és una barbaritat" Doctora María José Gimeno — Secretaria provincial del Sindicat Mèdic

En la zona sud de la província, molts especialistes opten per treballar a la Regió de Múrcia on cobren, sense comptar les guàrdies, un mínim de 600 euros més al mes.

Dermatologia

Un dels motius de la falta de professionals en Dermatologia està en el fet que el Ministeri de Sanitat no ha tingut la previsió i ha tret poques places en comparació amb les jubilacions de professionals que ja s'estan produint, indica José Manuel Peris, secretari del Col·legi de Metges, que apunta també a un dèficit general d'anestesistes, radiòlegs, patòlegs, otorrinolaringòlegs i oncòlegs, amb places sense cobrir en la zona sud de la província perquè "se'n van a Múrcia, on els donen millors contractes i cobren més", el mateix que ací sense incloure guàrdies.

De professionals de Dermatologia hi ha un dèficit en general, amb bastant llista d'espera dins de la sanitat privada, "i durant tot l'any, no és un problema només de l'estiu", indica Ana Sánchez, de CC OO. "Molts estan marxant cap a la part d'estètica en lloc de cap a la part clínica", explica.

En aquest sentit, fonts mèdiques apunten que es produeix fugida de dermatòlegs de la privada des dels centres que són gestionats per companyies asseguradores "perquè estan pagant molt malament i molt estan marxant a l'estranger".