Enfront del seu odi, el nostre orgull

Hui, malgrat alguns, Elx reivindica amb força el seu orgull LGTBIQ+. I allò que seria normal en aquest 2024 seria centrar aquest dia en el debat sobre com ampliar els drets d'un col·lectiu discriminat, perseguit i atacat al llarg de la història. Una vegada aprovades lleis tan importants en l'àmbit autonòmic i estatal, allò lògic seria ara poder centrar-nos en com materialitzar tota eixa legislació.

Però a la nostra ciutat hui hem de tornar als debats més bàsics. És així perquè Partit Popular i Vox van votar aquesta setmana en contra d'una moció de Compromís en defensa dels drets del col·lectiu LGTBIQ+. Pablo Ruz i el seu equip van votar no a desenvolupar programes educatius de respecte a la diversitat, van votar no a promoure campanyes contra la LGTBI-fòbia, van votar no a donar suport a un pacte d'Estat contra els discursos d'odi. Per descomptat, també van rebutjar desplegar la bandera de l'arc de Sant Martí en el centre de l'Ajuntament i recuperar la partida de polítiques LGTBIQ+ que van eliminar del pressupost de 2024.

Sobre quin d'aquests punts estan en contra Pablo Ruz i Vox? No ho sabem. No van tindre la valentia d'explicar les seues raons. Això sí, es van molestar a intentar desprestigiar a les entitats il·licitanes que treballen per la diversitat. Van demonitzar el fet que les persones LGTBIQ+ s'organitzen en col·lectius per a defendre els seus drets. Ja saben, volen frenar la força col·lectiva perquè tornen individualment als armaris.

La postura del govern municipal és injustificable. Van repudiar unes propostes que qualsevol persona demòcrata haguera considerat d'allò més normal per a avançar en igualtat. Fins i tot aquests partits polítics que en els últims 20 anys no han votat a favor de cap de les lleis més importants en matèria LGTBIQ+ van tractar de donar-nos lliçons.

En eixe ple Pablo Ruz va denunciar també patir una campanya homòfoba. En Compromís ho condemnem rotundament. Però, com se sosté que algú que denuncia eixe atac i que és alcalde d'aquesta ciutat rebutge les polítiques públiques per a fer front a eixa mena d'actes? En aquest cas, la seua incoherència política vulnera els drets de milers d'il·licitans, il·licitanes i il·licitanis.

No només va ocórrer això. Malgrat el nostre suport en aquesta qüestió, Pablo Ruz va difondre diversos vídeos en les xarxes socials en els quals connectava l'autoria de la campanya amb l'oposició. Una barbaritat tan infame que recorda al més pur estil Trump de difamar per un grapat de vots. Vull dir-li dos coses al senyor Ruz. La primera és que ha traspassat tots els límits democràtics. La segona és que s'està equivocant d'enemics. En Compromís sempre ens trobarà vetlant pels drets LGTBIQ+ i lluitant contra la LGTBI-fòbia.

Crec que Pablo Ruz ha d'entendre que els enemics, en tot cas, poden ser els seus socis de govern, aqueixos que demanen que es tiren els drets dels homosexuals, lesbianes o transsexuals al fem. També hauria d'entendre que ell s'ha convertit en el seu propi enemic posicionant-se en contra de les mesures que les persones expertes en diversitat consideren clau per a posar fi a la discriminació.

I, mentre Pablo Ruz continua posicionant-se en el costat equivocat de la història, la majoria de la societat il·licitana continuarem defenent les polítiques de diversitat. Eixirem hui als carrers a celebrar el reivindicatiu Dia de l'Orgull. No hi ha fal·làcies que valguen. En la defensa del col·lectiu LGTBIQ+ només val el sí.