La família del veí de Gata assassinat rebutja que s'instigue l'odi i el racisme i demana que el crim no es polititze

La família de David Lledó Caselles, el veí de Gata de 38 anys assassinat dissabte passat, ha difós un comunicat en el qual demana que aquest crim no s'utilitze per a instigar l'odi, la violència i el racisme. Els familiars avancen que no acudiran a cap suposat homenatge instrumentalitzat políticament.

La família dona les gràcies als centenars de persones que van acudir el dimarts a la marxa de comiat a aquest veí. Va ser "un fet que mai s'oblidarà i és exactament el que hauria volgut el nostre David". Els participants "van demostrar amor per a acomiadar-lo com ell es mereixia. Això constata la classe de persona que era i la immensitat del seu cor".

El comunicat incideix en el fet que "eixe és el camí". Apunta que els homenatges a aquest veí han de realitzar-se "des de la pau i el respecte". "Volem, per damunt de tot, que es faça justícia i lluitarem amb tots els arguments legals perquè així siga".

La família fa una crida al trellat. I demana que no s'instrumentalitze políticament aquesta mort. Llança un missatge clar per als futurs homenatges. "Mai des de la violència, mai des de l'odi cap a cap raça ni religió i mai relacionant aquest terrible fet amb cap moviment polític".

"Les barbaritats que hem escoltat"

També lamenta les "barbaritats que hem hagut d'escoltar". "Entenem que hi haja molta tristesa i molta ràbia i que vulgueu eixir al carrer a manifestar aquests sentiments. Però en cap moment pot convertir-se en un acte amb un rerefons ple d'interessos. La família no ho comparteix, ni estarem presents. Nosaltres, amb allò que vam viure la vesprada del dimarts, estem molt més satisfets, satisfets de veure quanta gent envoltava a David i de la manera que el van voler acomiadar".

La família, per tant, es desmarca totalment de la concentració convocada per a aquest diumenge i que estan promovent càrrecs de Vox i de l'extrema dreta. Aqueixa concentració ha volgut aprofitar el dolor de tot un poble per a lliscar missatges d'intolerància i racistes.