Una influenciadora fa viral la foguera guanyadora de 2024

Una influenciadora converteix a la foguera guanyadora de 2024, "Geometria Vital", en viral en xarxes socials. La professora de matemàtiques Laura Gómez, coneguda en TikTok i Instagram com @laurimathteacher i amb més d'1,5 milions de seguidors, va publicar un vídeo aquesta setmana en el qual, com una classe de matemàtiques en línia, analitza detalladament el monument del districte de Florida Portazgo elaborat per Pere Baenas i dissenyat per Carlos Corredra. Aquesta professora de matemàtiques no només va mostrar la seua admiració per l'obra, que assegura que la va deixar "meravellada" des del primer moment, sinó que també va explicar el seu significat i els elements geomètrics presents en ella per a tots els seus seguidors.

"Algú em pot explicar què és aquesta meravella?", pregunta Gómez en l'inici del vídeo, mentre assenyala davall d'ella una imatge del monument "Geometria Vital". "Espere que no la cremaren perquè això no es pot cremar, això és preciós, això no es pot cremar". Un entusiasme que va portar a la jove murciana a dir "escultura" al monument, alguna cosa que els seus seguidors li van deixar clar en els comentaris del vídeo, als quals va respondre amb humor. Entre aquests comentaris es trobava, precisament, el de l'artista Pere Baenas, encantat amb el vídeo malgrat les errades i que així ho va reflectir en els comentaris: "Moltes gràcies, Laura! M'alegra moltíssim que t'haja agradat".

La influenciadora destaca com l'escultura juga amb conceptes geomètrics i figures matemàtiques, al mateix temps que fa especial menció als "triangles amorosos", els "cercles viciosos" i les "ments quadriculades". I és que la foguera de categoria Especial premiada com la millor d'aquest 2024, és una obra que honra la geometria des de la seua base fins a la seua cúspide. Aquest monument utilitza figures geomètriques no només com a elements estètics, sinó també com a vehicles de crítica i reflexió. Amb Pitàgores en la figura central i un gran octàgon que remata l'estructura, la foguera es converteix en una al·legoria de la precisió matemàtica i la creativitat humana.

"A mi el primer que em va sobtar va ser el nombre pi i vaig dir, però què és això? Al voltant de la Terra decorant aquest poliedre tenim regles, xifres, és una meravella tot el que l'envolta", comenta Laura Gómez, qui reflecteix la sorpresa de milers d'espectadors. En el vídeo, Gómez descriu: "En la base de l'escultura està el pare de la geometria, Euclides, i a la seua mà té un compàs que descriu el cercle solar. Un poc més amunt trobem a Pitàgores que en la seua capa ens mostra les diferents geometries més populars de diferents èpoques, recolzat sobre una escala flotant de llibres."

Laura Gómez també esmenta altres elements destacats del monument: "Justament Pitàgores està estudiant i geometritzant a la deessa de la terra, GEA. La qual subjecta el nostre planeta convertit en un gran poliedre i ací en la meitat està el número Pi. Al voltant de la Terra, decorant aquest poliedre tenim regles, xifres numèriques, és una meravella tot el que l'envolta, és que és súper original. El que volien transmetre és que l'ésser humà, en el seu afany d'estudi, ha catalogat i ha geometritzat fins i tot al mateix cosmos."

La influència de Laura Gómez ha portat aquesta obra més enllà dels límits d'Alacant, convertint-la en un símbol universal de la unió entre l'art i la ciència. "Em sembla una autèntica obra d'art i vaig pensar 'jo vull una miniatura d'això per a la meua casa, per a posar-la a la meua habitació'. Us jure que espere que no l'hagen cremada", conclou Laura, que ha reflectit la sorpresa de milers d'espectadors i ha portat l'art de les Fogueres a una audiència global.

Els responsables d'aquest monument, Carlos Corredora i Pere Baenas, agraeixen aquesta iniciativa i assenyalen que aquest tipus de vídeos reivindiquen el seu treball i són una forma original de donar-lo a conéixer. "La veritat és que era un tema molt complicat i que es visualitze el nostre treball s'agraeix", apunta l'artista Pere Baenas, qui explica que "fer una crítica de geometria relacionada amb temes d'actualitat era un repte. Ens calfem molt el cap per a traure alguna cosa en clar i al final les expressions que usem de vegades com a 'ment quadriculada' o 'cercle viciós' ens va donar el fil conductor de la crítica amb el disseny. Al remat, treballem molt i en el món de l'art estem infravalorats".

Per part seua, el dissenyador del monument, Carlos Corredora, ha destacat que estan "molt agraïts" amb aquest vídeo. "L'art efímer no existeix com a format ni a Alacant ni a València. Seria impensable que al cinema no coneguérem a les actrius o que al futbol no coneguérem als futbolistes, però en l'art efímer hi ha un desconeixement total. Hi ha museus, però són quasi anecdòtics. En el mateix reel es veu que -l'autora- no sap com s'ha fet la foguera. És bo que es done a conéixer i es facen eco, però en l'àmbit oficial s'hauria de posar l'accent en donar valor al format artístic", va afirmar Corredora.