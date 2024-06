Ingressa a la presó un segon implicat en el crim de Gata de Gorgos un dia després de quedar en llibertat

Un segon implicat en la mort d'un home a Gata de Gorgos ha ingressat a la presó després de comparéixer davant el jutjat de Dénia que investiga els fets, segons ha informat el Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana (TSJCV). El seu ingrés a la presó es produeix un dia després que el mateix jutjat el deixara en llibertat amb mesures cautelars. Aquest nou avanç en les investigacions té lloc el mateix dia en què ha tingut lloc el sepeli de la víctima, David Lledó de 39 anys.

Prop d'un miler de persones s'han sumat a una marxa cívica que ha acompanyat el fèretre fins al cementeri de la localitat. Una participació massiva en la qual no s'han produït incidents, ni s'han corejat consignes de tint racista o xenòfob. La víctima va ser colpejada al cap amb un bat de beisbol en ple carrer el passat cap de setmana, en un crim que ha commocionat aquesta població de la Marina Alta.

L'arrestat ara a la presó és cosí del principal investigat pel crim i es trobava amb ell quan es van produir els fets. Tant el principal acusat com el segon implicat ara empresonat, tots dos de nacionalitat marroquina, van declarar davant el jutge que van ser la víctima i dos amics seus els que els van esperar al carrer per a atacar-los. Van sostindre que buscaven a l'ara acusat d'homicidi per a «venjar-se» dels suposats tocaments que aquest hauria realitzat a una jove. Es van enredar en una baralla que va acabar amb l'agressió mortal. Des de l'entorn de la víctima se sosté que els agressors l'estaven esperant i que el van atacar brutalment amb el bat quan va eixir a un bar a prendre un got d'aigua.

El jutjat d'Instrucció número 2 de Dénia, que investiga els fets, ha acordat la presó provisional, comunicada i sense fiança per a aquest segon investigat en la causa. El dilluns, el jutjat va acordar l'ingrés a la presó per al presumpte autor material de l'agressió. Un tercer implicat va quedar en llibertat davant la falta d'indicis que participara en els fets. Aquest sosté que passava per la zona quan es va trobar amb la brutal agressió. La causa està oberta per un delicte d'homicidi, sense perjuí d'ulterior qualificació.

"El jutge ha adoptat aquesta decisió després dels resultats de les diligències que el dilluns no es van poder practicar per la incompareixença del principal testimoni i perjudicat pels fets i que hui, a requeriment del jutge i requeriment policial, sí que ha comparegut", han indicat les mateixes fonts. El principal testimoni era l'amic de la víctima, amb qui aquest es trobava quan van ocórrer els fets.