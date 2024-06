Aquest és el nou pàrquing gratuït de Benidorm que estarà disponible tot l'estiu

L'aparcament públic situat en la zona de Ponent de Benidorm, al carrer Puerto Rico, pròxim a la confluència amb Armada Espanyola, ja està operatiu. Un pàrquing amb capacitat per a més de 350 places gratuïtes, de les quals unes 211 ja es trobaven operatives i a les quals es podia accedir des de l'avinguda República Argentina.

Com va avançar la setmana passada el regidor de Mobilitat, Francis Muñoz, abans d'iniciar el mes de juliol aquest aparcament es posaria a la disposició dels usuaris, en concret les 156 places cobertes que es troben a l'interior de l'edifici, ja que les restants, en la part superior en un espai asfaltat i senyalitzat, ja estaven a la disposició dels usuaris. Es tracta d'un edifici singular, molt recognoscible, que es troba a molt pocs metres de la platja de Ponent.

La instal·lació ha sigut visitada per l'alcalde Toni Pérez, acompanyat pel mateix edil de Mobilitat, per a comprovar que l'aparcament es troba “perfectament preparat i condicionat per a començar a rebre usuaris”. Pérez ha recordat que l'any passat es va contractar l'assistència tècnica d'una empresa per a posar en funcionament les instal·lacions, de manera que la gestió va quedar en mans de l'Ajuntament. “Després d'aquesta experiència i a la vista dels resultats de l'aplicació d'aquest model de gestió en el pàrquing de l’Aigüera, en el govern local optem per extrapolar aquesta fórmula a aquest aparcament de Ponent” ha indicat, si bé ha precisat que els plecs de condicions “s'estan ultimant”. “L'expedient de contractació segueix el seu tràmit, per la qual cosa tan prompte com es resolga s'implementarà el nou model de gestió” ha assenyalat l'alcalde.

Toni Pérez ha insistit que la intenció del govern era que “el pàrquing poguera estar a ple rendiment en els mesos de màxima ocupació de les platges, com així ha sigut” i ha ressaltat que amb aquesta infraestructura “hi ha capacitat per a assumir el volum de vehicles de residents i turistes habituals de la zona”. En aqueix sentit ha precisat que fins ara les més de 200 places operatives en la part superior de l'edifici que funcionen de manera habitual “han presentat una ocupació màxima del 30%, per la qual cosa en cap moment hi ha hagut problemes per a trobar aparcament en la zona”.

Aquest aparcament se suma a la resta de l'oferta de pàrquings dissuasius municipals localitzats per tot el terme municipal, que configuren una extensa xarxa de més de 8.000 places. Aquest aparcament de Ponent estarà operatiu tots els dies en horari de 9 a 24 hores. Les places seran gratuïtes fins que s'adjudique la gestió i fins a aqueix moment seran ateses per personal propi de l'Ajuntament. Toni Pérez, finalment, ha animat als veïns de Ponent “al fet que coneguen aquesta instal·lació i sàpien que tenen a la seua disposició una nova infraestructura que els facilita les possibilitats d'estacionar el seu vehicle”.