La parella de l'assassinat en Gata: "David va anar al bar per aigua i es van acarnissar amb ell fins a assassinar-lo"

La tranquil·la vida de Gata de Gorgos es va veure sacsejada en la vesprada del dissabte per l'assassinat de David Lledó, de 39 anys, víctima d'una brutal agressió amb un bat de beisbol. Els seus familiars i amics, que ahir es trobaven a l'espera de l'autòpsia per a poder vetlar el cos, es mostren profundament commocionats per un crim que ningú esperava.

Fonts pròximes al mort asseguren que aquest es trobava dissenyant uns esbossos per a un amic en el seu taller de tatuatge quan va decidir eixir un moment al bar per a demanar una botella d'aigua.

El seu amic va eixir a fumar-se un cigarret al carrer, va sentir crits i va avançar cap amunt fins al carrer Les Moreres, on va trobar a dos homes d'origen marroquí colpejant amb extrema duresa a David. «Han assassinat a una persona bona després d'acarnissar-se amb ella perquè no s'ha actuat abans», manté la parella sentimental de la víctima.

En el municipi de Gata es vincula als presumptes agressors amb altres fets conflictius registrats amb anterioritat en la població. Segons indica la seua parella, només uns dies arrere, David presumptament havia presenciat com aquests es trobaven molestant a una xica a la qual van arribar a sacsar. "Ell va ser qui els va dir que per favor la deixaren en pau i gràcies a això ella se'n va poder anar", indica María.

Ella mateixa va viure recentment un violent episodi similar quan es trobava entrenant en el camp i un home en estat embriac li va forçar a pujar en el seu cotxe, encara que va aconseguir escapolir-se i telefonar a la policia. No va formular denúncia per temor a represàlies. L'entrenadora personal i activista contra el càncer creu que aquest individu va poder estar implicat en la mort de David. "Estic destrossada, el dolor és insuportable. S'han emportat a la meua parella i part de la meua vida", lamenta.

María ha agraït públicament totes les mostres d'estima rebudes cap a David. "Les paraules no poden mesurar amb quant amor ens quedem, ell em diria la nostra frase favorita: ‘No importa el principi, importa el final’, i al seu costat, simplement ha sigut meravellós, des del principi fins al final. He conegut la generositat, la valentia i a l'home més bonic que han vist els meus ulls", va escriure en un missatge en les seues xarxes socials.

La Guàrdia Civil va detindre ràpidament a dos dels agressors de la víctima, entre ells el suposat autor material del crim, de 35 anys, que va colpejar al veí de la localitat amb un bat de beisbol. Ahir es va produir l'arrest d'un tercer home en relació amb els mateixos fets, tal com va confirmar la Benmereixent, que manté oberta la investigació sobre els fets succeïts.

"Mai hauria d'haver ocorregut"

Totes les autoritats municipals i policials han recalcat que això que ha ocorregut és un fet aïllat i no ha d'enterbolir la convivència al poble. Després del crim, el president de la Comunitat Islàmica de Gata de Gorgos, Mohamed El Abdellaoui-Merouni, es va reunir immediatament amb l'alcalde, el regidor de Seguretat i el cap de la Policia Local, per a posar-se a la seua disposició i oferir tota la seua col·laboració, segons informa Alfons Padilla.

«La comunitat islàmica condemnem aquest terrible succés. Compartim el dolor de tot el poble», recalca a aquest diari. També ha reunit en la mesquita als integrants d'aquesta comunitat i tots han expressat la seua total repulsa. «Això no hauria d'haver ocorregut mai. Estem tristos i indignats. Ens solidaritzem amb la família, els seus amics i amb tot el poble i els transmetem les nostres condolences», ha incidit. Mohamed El Abdellaoui, al costat d'altres integrants de la comunitat islàmica, ha incidit en el fet que Gata és un exemple de convivència i d'integració. «Estem compromesos perquè continue sent així. Rebutgem absolutament la violència», afirma.