Presó per al presumpte autor material del crim de Gata de Gorgos i llibertat per als altres dos detinguts

El Jutjat d'Instrucció número 2 de Dénia, en funcions de guàrdia, ha decretat presó provisional comunicada per al presumpte autor material del crim de Gata de Gorgos de 35 anys i ha deixat en llibertat als altres dos detinguts. Per al segon dels detinguts ha dictat la llibertat amb mesures cautelars de retirada de passaport i compareixença periòdica davant el jutjat. Quant al tercer detingut, el jutge ha acordat la llibertat sense cautelars.

Tots tres han quedat investigats en una causa oberta per un delicte d'homicidi, sense perjuí d'ulterior qualificació en funció dels resultats de la investigació.

Els tres homes detinguts per la seua suposada relació amb la mort aquest dissabte d'un home de 39 anys a Gata de Gorgos, David Lledó Caselles, per colps amb un bat de beisbol, han passat a disposició judicial durant el matí de hui dilluns. Els tres arrestats van ser traslladats des de la caserna de la Guàrdia Civil en el qual han passat les últimes hores fins als jutjats de Dénia, on van ser interrogats per l'autoritat judicial.

Segons va informar en exclusiva Levante-EMV dissabte passat 22 de juny, els fets van ocórrer entorn de les 16.30 hores quan la víctima va ser atacada amb un bat de beisbol i va rebre colps en la cara, coll i tronc que van resultar mortals.

Dol en la localitat de Gata de Gorgos

El carrer de Gata de Gorgos on es va produir l'assassinat. / Alfons Padilla

La localitat de Gata de Gorgos, a la comarca de La Marina Alta, es va veure sacsejada la vesprada del passat dissabte per l'assassinat de David Lledó, de 39 anys, víctima d'una brutal agressió amb un bat de beisbol. Els seus familiars i amics, que ahir es trobaven a l'espera de l'autòpsia per a poder vetlar el cos, es van mostrar profundament commocionats per un crim que ningú esperava.

Fonts pròximes al mort asseguren que aquest es trobava dissenyant uns esbossos per a un amic en el seu taller de tatuatge quan va decidir eixir un moment al bar per a demanar una botella d'aigua.

El seu amic va eixir a fumar-se un cigarret al carrer, va sentir crits i va avançar cap amunt fins al carrer Les Moreres, on va trobar a dos homes d'origen marroquí colpejant amb extrema duresa a David. «Han assassinat a una persona bona després d'acarnissar-se amb ella perquè no s'ha actuat abans», manté la parella sentimental de la víctima.