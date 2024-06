El TSJ confirma les indemnitzacions de 330 milions en Serra Gelada i rebutja els aclariments de l'Ajuntament de Benidorm

El Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana (TSJ) ha desestimat els aclariments demanats per l'Ajuntament de Benidorm i ha confirmat la condemna a pagar una indemnització de prop de 330 milions d'euros per la protecció de l'entorn de Serra Gelada, segons la interlocutòria a la qual ha tingut accés aquest diari. La resolució de la Secció Primera de la Sala Contenciosa solament admet una rectificació d'un error material de la polèmica sentència en la identificació d'una de les parcel·les afectades, però manté la resta dels pronunciaments de la resolució. Entre elles, la quantia de les indemnitzacions, així com les dates en les quals s'han d'aplicar els interessos legals. La interlocutòria del TSJ rebutja també la petició d'aclariments sobre la possible responsabilitat de la Generalitat Valenciana en aquests fets, en deixar clar que l'administració autonòmica no forma part en aquest procediment. Amb aquesta resolució, el termini de trenta dies per a presentar recurs al Tribunal Suprem contra la sentència es posa en marxa. L'Ajuntament de Benidorm ja va anunciar que acudiria a la cassació.

Com ja va publicar aquest diari, el TSJ va condemnar a l'Ajuntament de Benidorm a indemnitzar amb 283 milions d'euros, més altres cinquanta milions en concepte d'interessos, a la família Murcia Puchades per la pèrdua de drets d'edificació en l'entorn protegit de Serra Gelada. Els afectats eren els propietaris de la major part del sòl afectada per la protecció i que fins a aqueix moment tenia la condició d'urbanitzable, i va ser batejat com l'APR-7. Entre l'administració local i els propietaris es va firmar un conveni pel qual s'establien mesures de compensació a canvi de la protecció de l'entorn. L'Ajuntament es comprometia a donar-los compensacions urbanístiques en altres grans parcials del municipi, entre els quals es trobava el d'Armanello. No obstant això, aquestes compensacions no es van materialitzar, motiu pel qual els propietaris van acudir als tribunals per reclamar una compensació. Un jutjat d'Alacant va establir en 683.000 euros el preu de la indemnització en una primera sentència, però en el recurs presentat per aquests davant el TSJ, la sala va establir el criteri de valoració del sòl dels demandants i va elevar aquesta quantitat fins als 283 milions. La quantia de les indemnitzacions podria causar un gran forat per als comptes municipals, ja que el pressupost de la corporació d'aquest any ascendeix fins als 166 milions. És a dir, Benidorm hauria de pagar l'equivalent a dos pressupostos municipals per a cobrir aquesta xifra.

Fonts de l'entorn de la família Murcia Puchades van assenyalar que els propietaris del sòl continuen amb la voluntat de negociar i d'arribar a acords amb l'Ajuntament, però recalquen que "no es pot pretendre negociar quan tot el procés judicial haja acabat i només quede complir amb el que haja dictaminat la Justícia". En aquest sentit, l'advocat Domingo Monforte, que representa en este procés a les promotores Murcia Puchades Expansión i Urban la Vila Joiosa, va assegurar que la resolució del TSJ "és la que esperàvem", recalcant que no s'entén què era el que pretenia l'Ajuntament amb aquesta sol·licitud d'aclariments, algunes d'elles fora de lloc en aqueixa fase del procediment.

Responsabilitat de la Generalitat

Una d'elles era la pretensió d'aclarir quina era la responsabilitat de la Generalitat Valenciana en el procés de la protecció de Serra Gelada. La sol·licitud de l'Ajuntament va comptar amb la immediata resposta dels servicis jurídics de l'Administració Autonòmica, que deixava clar que "l'objecte d'aquest procediment és un acte administratiu de l'Ajuntament de Benidorm que estima parcialment una reclamació d'indemnització continguda subsidiàriament a una compensació en aprofitaments urbanístics en el conveni firmat per aquest i la part actora, per la qual cosa no cap en un moment processal posterior pretendre una extensió subjectiva de la responsabilitat que constitueix la matèria objecte del procediment a la Generalitat Valenciana". Argument que també accepta el TSJ recalcant que "no ha sigut objecte de debat" la possible responsabilitat de l'Administració autonòmica en el procediment. La interlocutòria assenyala que aquesta qüestió també va quedar resolta en la sentència. El Consell denunciava que no va tindre cap intervenció en el procés de negociació del conveni, que es va negociar entre ajuntament i propietaris. L'acte rebutja altres rectificacions que havia demanat l'Ajuntament de Benidorm rebutjant que existira confusió en l'import de la condemna, ni en el càlcul dels interessos. En aquest sentit, la sala postil·la que també donava per resoltes aquestes qüestions en la sentència.