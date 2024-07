Els alacantins centenaris es multiplicaran per quatre en 15 anys

La projecció de població de l'Institut Nacional d'Estadística (INE) a 15 anys mostra un accelerat envelliment del padró a la província d'Alacant. Dues dades basten per a comprendre la magnitud del desafiament demogràfic que afronta la societat en el curt termini. El primer és que quasi es quadruplicaran els centenaris, en passar dels 410 actuals als 1.593 que podria haver-hi en 2039 si es manté la tendència d'augment de l'esperança de vida. El segon és que dels 2,45 milions de persones que l'INE espera que residisquen a la província dins de dècada i mitja, quasi mig milió més que ara, un 28% tindrà més de 65 anys en jubilar-se la generació del "Baby boom".

Aquest envelliment tindrà el contrapés dels saldos migratoris internacionals. S'estima que per a 2039 viuran a la província una mica més d'1 milió de persones nascudes a l'estranger, això és, quasi el 41% del total. En l'actualitat, la proporció és del 27,58%. Per contra, el número de nascuts a Espanya es mantindrà estàtic entorn d'1.450.000.

Repunt dels naixements

La majoria d'esta població arribada de l'estranger estarà en edat de treballar i de tindre fills, amb la qual cosa repuntaran els naixements. Aqueix creixement de la natalitat serà, no obstant això, lent encara que continu. Es preveu que enguany vinguen al món a les comarques alacantines al voltant de 13.500 xiquets i xiquetes, i que per a 2039 els enllumenaments siguen uns 18.600. S'espera que per a llavors visquen en la demarcació entorn de 95.000 xiquets i xiquetes d'entre 0 i 4 anys.

Aquests saldos migratoris positius suposaran un fre a l'envelliment amb el qual no compten autonomies com Astúries, Castella i Lleó i Galícia, on dins de 15 anys més d'un terç de la seua població superarà els 65 anys. La Comunitat Valenciana, amb un 26,1% d'habitants amb més de 65 anys estarà en la mitjana espanyola (26,5%), encara que la província d'Alacant sí que estarà lleugerament més envellida, amb el citat 28% de majors de 65 anys.

La generació del "Baby boom" espanyol la integren les cohorts de població nascudes entre 1958 i 1975, anys en què després de l'abandó de l'autarquia per part de la dictadura, els seus acords amb els Estats Units i el Pla d'Estabilització van impulsar el desenvolupisme econòmic amb la consegüent millora de les condicions de vida i el tret de la natalitat en una societat on la majoria no tenia accés als anticonceptius. En 2039, els últims "baby boomers" compliran els 64 anys mentre que els primers aconseguiran els 81. Per això, la població de més de 65 anys en la dècada vinent i mitjana augmentarà de forma molt significativa en tota Espanya.

Paral·lelament, l'augment de l'esperança de vida a Espanya gràcies a la solidesa del sistema sanitari públic i l'accés universal als avanços mèdics es traduirà en una major probabilitat de viure més anys una vegada superats els 65, la qual cosa multiplicarà per quatre el nombre de centenaris i dispararà la població de més de 80 anys.

En aquests moments l'esperança de vida al moment de nàixer a Espanya està prop dels 81 anys en el cas dels homes i supera els 86 en les dones. Actualment, la mitjana d'anys de vida que té al davant un home en complir els 65 és de poc més de 19 anys, mentre que en el cas de les dones està per damunt dels 23 anys.

Dues dècades de vida després dels 65

L'INE estima que en dècada i mitja l'esperança de vida en nàixer millore a Espanya més de dos anys en els homes i depasse els 83 anys, mentre que en les dones rondarà els 88 anys amb un increment de més d'any i mig. Per tant, augmentaran els anys de vida més enllà dels 65: als homes encara els queden quasi 21 anys de vida al davant i més de 25 a les dones.

Tot això farà que la població de més de 80 anys a la província d'Alacant quasi aconseguisca les 200.000 persones. Això suposa tot un desafiament no sols per al sistema de pensions sinó també per a la xarxa d'assistència als majors, perquè es necessitarà una ampliació considerable tant del volum de places de residència com del nombre de persones cuidadores, i igualment de les ajudes públiques. Per contra, el creixement de les persones en edat escolar (0 a 16 anys) a penes compensarà la tendència a l'envelliment de la major part de la població.

Un de cada set viurà només

Les projeccions de l'Institut Nacional d'Estadística (INE) mostren que dins de 15 anys una tercera part de les llars de la Comunitat, 888.454 d'un total de 2.692.997, estaran formats per una única persona. Això es tradueix en el fet que un de cada set habitants (el 14%) viurà sol.

Les llars unipersonals seran els que més cresquen en dècada i mitja, amb 279.143 més (un 46%). Aquest increment coincideix amb el gran increment de la població major de 80 anys, amb el que gran part d'aquesta soledat no serà desitjada.