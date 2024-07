Alcoi creix com a destinació turística i rep més de 108.000 visitants en un any

Alcoi s'aferma com la principal destinació turística d'interior de la província d'Alacant, després de rebre al llarg de tot l'any passat la no-res menyspreable quantitat de 108.489 visitants. És la xifra que llança per al municipi l'estudi que realitza l'Institut Nacional d'Estadística (INE) a través del posicionament dels telèfons mòbils de la població, el qual mostra clarament com Alcoi rep, amb moltíssima diferència, més turisme que altres localitats del seu entorn o que serien equiparables a l'interior. No hi ha comparació possible amb la gran afluència que reben les zones de costa, però sí que podem parlar d'Alcoi com a referència turística per a aquestes comarques.

La tendència és clarament a l'alça: la xifra de visitants de 2023 és un 3,62% superior a la de l'any anterior, quan van acudir a Alcoi 104.700 persones. I les dades que ja es coneixen d'aquest exercici van en la mateixa línia: entre gener i abril s'han rebut 41.297 visitants, un 7% més que en el mateix període de 2023. Però a més, s'observa una estacionalitat molt clara: abril, mes de les Festes de Moros i Cristians, és amb diferència el de major afluència, amb 13.358 turistes enguany. Li segueix octubre, un període molt propici per a la visita als parcs naturals de la Font Roja i la Serra de Mariola, i després desembre i gener, amb el Nadal Alcoià. També sobreïx, encara que una mica menys, la Setmana Santa.

Lorena Zamorano, regidora de Turisme d'Alcoi / Juani Ruz

La regidora de Turisme, Lorena Zamorano, explica que "veiem i notem" el moviment turístic de la ciutat, perquè "venen autobusos diàriament" i "els guies i el sector de la restauració ens el corroboren". No obstant això, assenyala que "voldríem saber realment quin tipus de turisme rebem a Alcoi" i, entre altres coses, separar el que són turistes en tota regla, que pernocten a la ciutat, del que pot considerar-se simplement com a "visitants", que acudeixen d'excursió però després marxen. El focus se centra més sobre el primer segment, però sense descurar en absolut el segon.

Zamorano assenyala que ara mateix s'exploren fórmules per a "conéixer millor al turista que acudeix a Alcoi", a través d'iniciatives com la de la Smart City, si bé encara no s'ha realitzat cap acció en ferma. L'edil argumenta que un millor coneixement sobre el perfil de turista permet "oferir servicis més especialitzats i personalitzats", al mateix temps que "és fonamental per a les polítiques de promoció, que tenen sempre un pressupost limitat". L'objectiu és anar incidint cada vegada més en eixe aspecte, "prescindint a poc a poc de la senyalística tradicional", que requereix també una major inversió en manteniment.

Recreació històrica en la passada edició de la Setmana Modernista, un esdeveniment que comença a créixer com a focus d'atracció turística a Alcoi. / Juani Ruz

Així mateix, la responsable municipal aposta per "ampliar la planta hotelera" de la ciutat, que ara mateix és limitada i no permet allotjar a grups molt grans. Tot això, insisteix, sense descurar els visitants que no arriben a pernoctar a Alcoi, perquè "encara que passen poc temps ací, això els permet conéixer el destí i donar-lo a conéixer, el difonen". D'altra banda, quant a la procedència, la ciutat de València és el principal punt d'origen, i també destaca Barcelona, gràcies als vincles establits a través de la literatura i el modernisme. Precisament, apunta Zamorano, la Setmana Modernista comença a contribuir a la desestacionalització del turisme, oferint un nou al·licient a l'inici de la tardor.