Feijóo i les seues CCAA firmaran este dilluns a Salamanca l'acord que impulsarà una EBAU comuna en les autonomies del PP

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, i bona part dels seus presidents autonòmics es reuniran aquest dilluns a Salamanca per a subscriure l'acord que impulsarà una Avaluació de Batxillerat per a l'Accés a la Universitat (EBAU) comuna per a 2025 en les comunitats autònomes governades pel Partit Popular.

Feijóo ha triat Salamanca per a la posada de llarg d'aquest pacte, una ciutat molt activa per la seua vida estudiantil i que acull precisament la Universitat de Salamanca, de les més antigues d'Espanya que va ser fundada en 1 218 per Alfons IX de Lleó. A més, la comunitat que presideix Alfonso Fernández Mañueco ha destacat a Espanya en l'informe PISA sobre avaluació del sistema educatiu als països de l'OCDE.

"Per primera vegada, més del 70% dels joves espanyols faran una EBAU comuna en 2025", va assegurar aquest dissabte la vicesecretària de Sanitat i Educació del PP, Ester Muñoz, que ha pilotat la posada en marxa d'aquesta mesura en coordinació amb les autonomies del PP. Al seu entendre, aquest pacte evidencia que el PP "treballa pels problemes dels espanyols".

Un anunci que es materialitza sis mesos després

El gener de 2024, Feijóo ja es va comprometre a Lleó a impulsar una EBAU comuna en totes les CCAA del PP per a 2025, que va emmarcar com un pas més "en la igualtat d'oportunitats". "No té sentit tindre 17 proves d'accés a un mateix sistema universitari", va afirmar llavors, per a afegir que posaria a la disposició del Ministeri i de totes les autonomies la iniciativa d'esta prova d'accés a la universitat.

El 10 de març de 2024 el PP va fer un altre pas més en l'anomenada 'Declaració de Còrdova' que Feijóo i 14 'barons' del PP van subscriure a la ciutat andalusa, arreplegant les línies estratègiques d'actuació en assumptes clau per al futur.

En aqueix document, el PP incloïa aqueix compromís que l'EBAU 2025 "se celebre amb criteris homogenis", "tant en aspectes formals (calendari, dates de publicació de les notes, duració dels exàmens, criteris de correcció) com en relació amb l'exigència en els continguts comuns i obligatoris, respectant en tot cas l'autonomia universitària".

"Amb la mateixa fi de garantir la igualtat d'oportunitats en tot el territori, continuem fent passos avant per a implantar una Avaluació de Batxillerat comú, ja que, si l'oferta universitària del país és general, l'accés a la mateixa també ha de ser-ho", afegia el text.

Presidents autonòmics i consellers del PP

A l'acte d'aquest dilluns a Salamanca han confirmat la seua assistència bona part dels presidents autonòmics del PP com Mañueco -exerceix d'amfitrió-, l'andalús Juanma Moreno, la madrilenya Isabel Díaz Ayuso, la balear Marga Prohens, el valencià Carlos Mazón, el murcià Fernando López Miras, i l'aragonés Jorge Azcón. Altres 'barons' com el president de la Xunta, Alfonso Rueda, o l'extremenya María Guardiola, han excusat la seua absència per raons d'agenda, si bé assistiran els seus consellers d'Educació.

També seran presents alguns presidents regionals com Paco Núñez (Castella-la Manxa), Javier de Andrés (País Basc), Álvaro Queipo (Astúries) i Javier García (Navarra), han assenyalat fonts del PP a Europa Press.

Feijóo es desplaçarà a Salamanca acompanyat també per alguns membres de la seua Executiva, com la secretària general del PP, Cuca Gamarra, la vicesecretària d'Organització del PP, Carmen Fúnez, la vicesecretària d'Educació i Sanitat, Ester Muñoz, la vicesecretària de Mobilització i Repte Digital, Noelia Núñez, o la portaveu del Grup Popular al Senat, Alicia García.