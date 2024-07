Igualtat avança al dimarts el comité de crisi després dels últims assassinats masclistes

El Ministeri d'Igualtat ha convocat per a dimarts que ve un comité de crisi en el qual analitzarà les circumstàncies dels últims casos de violència masclista ocorreguts en els últims mesos i després d'un cap de setmana especialment tràgic, que ha deixat quatre dones assassinades i dos xiquets. Aquest dissabte s'havia anunciat inicialment la reunió per a dijous que ve.

La ministra d'Igualtat, Ana Redondo, ha explicat, en declaracions a Ràdio 5, alguns detalls d'aquesta reunió, que ja va ser anunciada quan es va conéixer que només a l'abril el nombre de víctimes va ascendir a 7, però que s'ha tornat encara més urgent després dels sis assassinats descoberts entre la nit del divendres i el dissabte.

El cos d'Ammal, de 30 anys, va ser trobat al costat del dels seus dos fills, de 5 i 8, en un bagul a Las Pedroñeras (Conca); Laura, de 20 anys, va ser assassinada al costat de la seua mare a la casa de totes dues en Zafarraya (Granada) i Petri, de 76, va ser escanyada per la seua parella en Fuengirola (Màlaga).

Només en el cas de Conca la víctima estava dins del sistema de protecció VioGén i constava una orde d'allunyament, mentre que contra els altres dos agressors no constaven denúncies prèvies. De confirmar-se la naturalesa masclista d'aquests assassinats, la xifra de dones que han perdut la vida a mans de la seua parella o exparella des de principi d'any ascendiria a 19 i els menors víctimes mortals de violència vicària, a 15.

Preguntada per aquesta reunió, Redó ha assenyalat que servirà per a "analitzar les circumstàncies que envolten a cada cas": si existien denúncies prèvies, si s'havia interposat una orde d'allunyament contra l'agressor, quin tipus de protecció tenien les víctimes o si existien elements de cau i custòdia, ha apuntat com a exemple.

La ministra ha recordat que l'època estival és un període "especialment complicat", encara que també els instruments de prevenció es "reforcen": "però mai seran suficients", ha lamentat.

Més enllà d'impulsar més recursos, Redó ha subratllat la necessitat d'un canvi de "mentalitat" i "cultura", a través de l'educació contra el que ha qualificat de "la primera globalització de la història", el masclisme.

Ha subratllat que més enllà del dia "terrorífic" que va ser aquest dissabte, la violència masclista és una cosa de "tots els dies", ja que més de 1.000 dones la pateixen cada dia a Espanya i el 20% dels assassinats tenen aquesta naturalesa.

La ministra d'Igualtat ha carregat contra les "noves ideologies reaccionàries" i els "nous masclismes que estan sorgint en xarxes socials i en les institucions", avalats, en la seua opinió, per "partits que eren absolutament contraris a la violència de gènere i el masclisme i que ara, no obstant això, es mimetitzen amb aquests discursos clarament masclistes que ens retrotrauen a un passat que, al remat, té aquestes conseqüències".

El 016 atén a totes les víctimes de violència masclista les 24 hores del dia i en 53 idiomes diferents. Així com el correu: 016-online@igualdad.gob.es. També es para atenció mitjançant WhatsApp a través del número 600000016. Els menors poden dirigir-se al telèfon de la Fundació ANAR: 900 20 20 10.

En una situació d'emergència, es pot telefonar al 112. També als telèfons de la Policia Nacional (091) i de la Guàrdia Civil (062). En cas de no poder cridar es pot recórrer a l'aplicació Alertcops, des de la qual s'envia un senyal d'alerta a la Policia amb geolocalització.