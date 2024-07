Les sis vegades que la Fiscalia ha defés a Begoña Gómez enfront de la instrucció del jutge Peinado

Des que el passat 16 d'abril el jutge Juan Carlos Peinado va obrir causa penal contra Begoña Gómez per presumptes delictes de corrupció en el sector privat i tràfic d'influències la Fiscalia de Madrid ha vingut defenent la inexistència d'indicis que permeten sostindre la instrucció d'aquest assumpte. Aquesta postura serà previsiblement referendada durant l'interrogatori a l'esposa del president del Govern prevista per a divendres que ve, 5 de juliol.

En diferents escrits que obren en el sumari i han sigut analitzats per EL PERIÓDICO DE ESPAÑA el Ministeri Públic ha anat argumentant les seues posicions, coincidents amb la defensa de la dona de Pedro Sánchez. En l'últim d'ells, que data del passat 20 de juny, el fiscal opta de nou per aqueixa línia en sol·licitar una concreció de les presumptes conductes investigades per a evitar una "causa general".

La pròpia Audiència de Madrid va limitar en principi les perquisicions apuntant a uns contractes finançats amb fons de la UE que va obtindre Juan Carlos Barrabés --l'empresari recomanat des de la càtedra de Gómez en la Universitat Complutense de Madrid-- que hui dia han passat a ser competència de la Fiscalia Europea. Això no ha impedit al titular del Jutjat d'Instrucció mantindre la data de la seua declaració en qualitat d'investigada, que coincideix amb la citació com a testimoni del rector Joaquín Goyache.

En el seu primer escrit, després de ser notificat de l'obertura de les diligències arran d'una denúncia de Manos Limpias basada en informacions de premsa, el fiscal José Manuel San Baldomero va recórrer directament a l'Audiència de Madrid sol·licitant un arxivament immediat. En eixe escrit ja qualificava la investigació de "prospectiva", una possibilitat vetada en la Constitució.

"Celeritat inusitada"

Malgrat no poder respondre-li directament, el titular del Jutjat d'Instrucció número 41 de Madrid ha aprofitat diferents providències dictades per a resoldre altres assumptes per a retraure-li haver acudit directament en apel·lació a l'òrgan superior per a tractar de tancar el cas "amb una diligència inusitada i una celeritat, escassament freqüent, per no dir mai coneguda".

Va arribar fins i tot a advertir-li pels seus "freqüents i inusuals visites personals" a la seu de l'òrgan per a conéixer "amb caràcter immediat el contingut de les resolucions, no solament dictades sinó les que pogueren arribar a dictar-se". El resultat: una orde al seu lletrat de l'administració de justícia perquè explicara les vegades que acudia a la seu judicial.

Però San Baldomero no va canviar la seua posició i en posteriors escrits va enlletgir a Peinado haver "bandejat i omés de manera improcedent" les seues peticions per a l'alçament del secret de sumari, que es va prolongar fins a finals del passat mes de maig. En un d'aquests informes, amb data del dia 23 d'aquest mes, el representant del Ministeri Públic afirmava, en coincidència amb la defensa exercida per Antonio Camacho, l'advocat de la dona de Pedro Sánchez, que el manteniment d'aquest secret resultava desproporcionat.

Afegia que la instrucció s'estava duent a terme d'esquena a Gómez, lesionant els seus drets fonamentals. Més tard, en un altre escrit arribava a qualificar de "xocant" que "persistira en l'error" i mantinguera inicialment les perquisicions de manera secreta.

Una vegada el secret va ser alçat, el fiscal San *Baldomero va demanar al jutge que se cenyira a les consideracions presumptament delictives que li havia indicat l'Audiència de Madrid, això és, els contractes sospitosos d'haver suposat frau per a la UE la competència de la qual s'havia avocat la Fiscalia Europea.

Audiència de Madrid

En aquest escrit, amb data del passat 4 de juny, el fiscal feia seues les paraules de l'Audiència de Madrid que assenyalava textualment que del que li havia quedat a Peinado només podia parlar-se "d'un primer bloc fàctic inversemblant o amb dades errònies, altre, el referit al rescat de Globalia en el qual la vinculació de la denunciada és, amb les dades què es compta, una simple conjectura més enllà de cridaneres coincidències temporals i personals" amb directius d'aquesta companyia. Aquestes coincidències, no obstant això, "potser haurien merescut activar controls administratius previs garants dels principis de transparència i bon govern", descartant així que puguen ser titllades de delictives.

En aquest escrit el fiscal també explicava a l'instructor el recorregut que havia tingut abans d'arribar a les seues mans una denúncia inicial d'Hazte Oír sobre les activitats de Begoña Gómez. Va ser presentada el passat 5 d'abril davant la Fiscalia Provincial de Madrid, si bé l'organització pro-vida, com que no va obtindre cap resposta, va optar finalment per anar directament als jutjats.

La Fiscalia va excusar el seu retard assenyalant que l'escrit d'Hazte Oír va tindre entrada en la Fiscalia General de l'Estat el dia 8 d'abril, i després de l'anàlisi preliminar, la cap de la Secretària Tècnica, Ana Isabel García León, va acordar remetre-la de nou a la Fiscalia de Madrid, on es va designar un fiscal encarregat de l'assumpte el dia 18 d'aqueix mateix mes. Per a aqueixa data ja s'havia presentat la querella en els jutjats de Plaza de Castella (Madrid), per la qual cosa el Ministeri Públic va haver d'abstindre's en favor del jutge, com ordena la llei.

En un altre escrit posterior, ja el 14 de maig, el fiscal es donava per assabentat del pagament de la fiança per Vox i va demanar que totes les acusacions que s'havien personat fins a aquest moment anaren sota la mateixa direcció lletrada, una petició que sí que va ser acollida pel jutge Peinado. Va aprofitar aquest informe per a atacar algunes de les peticions de les acusacions, concretament la formulada per Manos Limpias perquè li fora retirat el passaport a l'esposa del president del Govern, la qual cosa va qualificar de desproporcionada i mancada de justificació.

Últim escrit

En el seu últim escrit, San Baldomero s'alinea de nou amb la defensa i demana al jutge que concrete què investiga sobre Begoña Gómez, a més de sol·licitar també justificació de la citació com a testimoni divendres que ve, el mateix dia que el rector de la Universitat Complutense de Madrid (UCM).

Aquesta concreció, segons el fiscal, és primordial "a l'efecte de garantir la plenitud del dret de defensa". Així, sosté que les últimes provisions dictades pel jutge Pentinat "posen en relleu la indeterminació i falta de claredat i concreció de l'objecte de la causa".

Incideix en el fet que "més enllà de referències contingudes en les denúncies i querelles en les quals puga aparéixer referenciada la Universitat Complutense de Madrid, no existeix resolució judicial que arreplegue si més no, siga succintament o per referència, quins fets s'investiga". Es refereix en aquest últim cas a les notícies publicades en relació amb l'exercici d'altres accions penals en les quals apareixen referits junts la Complutense i Begoña Gómez, "bé siga per la configuració i accés de la investigada a la càtedra de la universitat, o bé siga per una presumpta apropiació d'un programari a nom d'una empresa seua".