El soroll del trànsit afecta a 91 centres docents i 53 recintes sanitaris

El soroll generat pel trànsit condiciona l'activitat de 91 centres docents i altres 53 recintes sanitaris de la província d'Alacant. Així es reflecteix en els estudis realitzats tant per la Conselleria de Medi Ambient, Aigua, Infraestructures i Territori com pel Ministeri de Transports i Mobilitat Sostenible amb l'objectiu d'analitzar l'impacte de la circulació en les seues respectives xarxes de carreteres. Això se suma a les prop de 45.000 vivendes situades entorn d'aquestes vies, i els habitants de les quals pateixen també les mateixes conseqüències.

Fa poc més d'un mes, la Conselleria va donar a conéixer la quarta fase dels Plans d'Acció contra el Soroll de la seua xarxa de carreteres, i ara ho ha fet el Ministeri. Este segon projecte es troba en fase d'exposició pública, tràmit que finalitzarà en pocs dies per al primer. En el cas de les infraestructures de l'Estat, la població exposada al trànsit és menor en termes generals que en les vies de la Generalitat, però hi ha més persones que pateixen sorolls intensos. En conjunt, prop de 44.600 ciutadans viuen al costat d'una autovia o carretera nacional, la qual cosa eleva a unes 165.000 les persones que conviuen amb el trànsit de les carreteres pròximes.

Ara bé, si els individus exposats a sorolls per damunt de 65 decibels generats en les carreteres de la Generalitat eren uns 5.400, com va publicar aquest periòdic fa algunes setmanes, els que pateixen sorolls d'intensitat forta o moderada a causa de la circulació en les vies de titularitat estatal són més de 7.000. En termes generals, autovies i carreteres nacionals discorren un poc més allunyades de les poblacions, però quan afecten alguna d'aquestes, ho fan de manera més intensa.

Circulació intensa en l'A-70, una altra de les vies estudiades. / Jose Navarro

El trànsit de les carreteres de l'Estat a la província pertorba l'activitat de 68 centres escolars i 33 de tipus sanitari, mentre que en la xarxa viària de la Generalitat són altres 23 i 20, respectivament. Hi ha zones especialment sensibles, en les quals la via de comunicació discorre per un entorn molt urbanitzat, i on el problema de l'afecció a vivendes i equipaments es dona amb més freqüència. L'exemple més palmari d'això és l'A-31. L'autovia que comunica la província amb Albacete i Madrid no només sobreïx pel seu elevat trànsit i les seues deficiències, sinó també pel seu impacte.

Al costat de zones habitades

El trànsit de la A-31 al llarg del seu recorregut per la província genera sorolls superiors a 55 decibels que afecten més de 10.000 vivendes i 22.400 persones, així com a 35 centres d'ensenyament i altres 16 de salut. Una de les localitats més afectades per aquesta situació és Villena, on l'autovia fins i tot sobrevola algun punt del nucli urbà. Problemàtiques similars es donen a Petrer i Monfort, i en grau més baix a Saix, Elda, Novelda i Alacant.

Situacions d'aquest tipus es registren al costat de l'N-332 al seu pas pel sud de la província, en municipis com Pilar de la Foradada, Oriola (la seua zona costanera), Torrevella, Guardamar del Segura i Santa Pola. En conjunt, més de 4.600 persones suporten sorolls intensos a causa del trànsit, 1.900 d'elles per damunt dels 60 decibels i 600 de més de 65. En total són huit els centres docents afectats, i sis els sanitaris, un d'ells de tipus hospitalari amb més de 200 llits.

La CV-821, en l'àrea metropolitana d'Alacant, és una de les carreteres de la Generalitat també conflictives pel soroll. / Áxel Álvarez

En el recorregut nord de l'N-332 també es registra aquesta circumstància, encara que amb menor intensitat, en localitats com Altea, Calp, Benissa i Gata de Gorgos. Així mateix, cal assenyalar l'A-7 en el seu recorregut sud, en municipis com Crevillent, Sant Isidre o La Granja de Rocamora, igual que l'A-70 en punts com el barri alacantí de Vilafranquera i el sud de Sant Vicent del Raspeig. Fins i tot el campus de la Universitat d'Alacant queda entorn de l'autovia. En la circumval·lació, el principal problema és la proximitat de centres docents, igual que ocorre en la CV-821, una de les vies més conflictives pel soroll en la xarxa autonòmica.

Els mapes de soroll de Transports es limiten a assenyalar les zones conflictives, encara que és obvi que s'elaboren amb la mirada posada a solucionar els problemes que es plantegen. De fet, s'indiquen aquells llocs en els quals ja hi ha instal·lades pantalles per a tractar d'esmorteir la contaminació acústica.