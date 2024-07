Els tacons, la reina i el feminisme

Fa dies vaig publicar ací els canvis de moda que fan les dones per a estar més còmodes o enfront de les imposicions estètiques de la indústria “de la bellesa”. Diversos missatges insistien que la reina Letizia Ortiz no era un exemple, perquè ha retirat els seus tacons només per la seua malaltia. I a més (a vegades, amb insults) s'assenyalaven les seues operacions estètiques.

Potser el que per a unes no és exemple, per a unes altres, sí, depenent de cada moment vital. La monarquia ha sigut una institució amb normes internes dures per a les dones. Però dubte, per molts problemes de salut, que la reina haguera optat per unes esportives si li haguera ocorregut fa anys. O que haguera adoptat la mateixa decisió la reina Sofía fa dècades, en cas de patir-ho. Ortiz, fins i tot en desfilades amb protocol, acudeix amb esportives i potser ja és important, en un context estricte com en el que viu, imposa el criteri de la salut encara que siga de manera temporal.

Així i tot, crec que des dels nostres perfils en xarxes socials d'escassos seguidors i la nostra vida privada, poc podem imaginar com ha de ser viure sota la pressió externa de milions de mirades al voltant del món. Recorde quan vaig estar en un programa que veien sis milions de persones. Va haver-hi crítiques sobre el meu físic que danyaven la meua autoestima, per molt feminista que jo fora. No entenc que parlem de la salut mental i denunciem no criticar els nostres cossos, i caiguem en el mateix error. No entenc que dones que s'hagen operat estèticament hagen de ser insultades. Preferisc debatre sobre idees i les necessitats inventades per la indústria, no de físics personals. Potser hi ha dones que mai reaccionen al que exposem, o potser unes altres ho fan amb el temps. Però no m'agrada picar els xicotets assoliments d'algunes només perquè jo estiga en un “curs superior” de feminisme. Perquè unes altres em miren per damunt del muscle, no respondré igual.

De totes maneres, quan llegia alguns comentaris sobre aquest tema dels tacons, de no posar-se vestits fins i tot… em pregunte si coneixen la relació entre moda i la feminista Gloria Steinem. Sí, usava tacons de major o menor altura en festes, de vegades botes de xicotet taló, vestits, minifaldilles o fins i tot transparències! I això no impedia que usara també sabata plana i vaquers. Centenars de reportatges analitzen l'estil de Steinem. I, a hores d'ara, no cauré a negar la seua carrera feminista.

Jo, si m'obliguen a triar, i malgrat tots els peròs a una institució que es pot secundar o no, preferisc una reina que faça discursos on reconega la violència de gènere o denuncie la tracta. Sí, done suport al 100% alliberar-nos i reivindicar una moda còmoda. I denuncie la violència sobre els nostres cossos que imposa la indústria de la bellesa, però no faré d'això un dogma estètic ni un atac contra dones que "l'incomplisquen”. No hem de ser perfectes en tot. Perquè potser alguna d'elles és més aliada amb els nostres drets que moltes altres amb xandall i esportives, però que neguen la violència masclista i voten contra ella.