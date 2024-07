Els terminis per a iniciar la 'nova' À Punt

À Punt ja té nova llei. Els aplaudiments de la bancada de PP i Vox en aprovar la norma en les Corts el dijous es van convertir en lletra i publicació en el DOGV el divendres. No obstant això, el cotxe de la immediatesa en el qual va pujada la política xoca amb el ritme, moltes vegades a cavall, que tenen els terminis administratius i la nova realitat que regirà a la radiotelevisió pública valenciana no tindrà un efecte instantani, sinó que encara es farà esperar i requerirà diverses vies d'actuació, tant del Consell com dels grups parlamentaris, almenys formalment.

De moment, les actuals estructures continuaran funcionant com fins ara, encara que els membres del Consell Rector es quedaran en una situació d'interinitat. Ningú s'atreveix a aventurar un termini determinat en el qual la nova Corporació Audiovisual de la Comunitat Valenciana S.A., l'ens assenyalat per la llei per a fer-se càrrec d'À Punt, estiga en ple funcionament, amb totes les seues competències desenvolupades i sense col·lisió amb les dues estructures que actualment estan en marxa: la Corporació Valenciana de Mitjans de Comunicació i la Societat Anònima de Mitjans de Comunicació. Una ha de desaparéixer, l'altra serà absorbida.

Totes dues situacions requereixen temps. De la mateixa manera que crear una nova empresa pública, per la qual cosa l'horitzó se situa com a mínim després de l'estiu. La creació de l'empresa pública (la Corporació Audiovisual de la Comunitat Valenciana S.A.) serà el primer pas. La responsabilitat serà del Consell, únic accionista. Pràcticament alhora s'iniciarà el procés de liquidació de la CVMC i l'absorció de la SAMC, qüestions incloses en els primers articles de la llei, però que requeriran l'acció directa de l'Executiu autonòmic.

El diputat del PP, José Juan Zaplana, celebra l'aprovació de la llei, el dijous. / JOSÉ CUÉLLAR/CORTS

La qüestió més complexa administrativament serà la de la liquidació, perquè requereix una anàlisi patrimonial i de traspassar tots els béns, drets i obligacions a la nova entitat així com tots els acords firmats, per exemple, amb la Forta. En aquest punt també s'inclouen els treballadors que, segons indica la llei, s'adscriuran "en les mateixes condicions i drets dels quals eren titulars". Respecte a aquests es dona el principal canvi: totes les oposicions convocades queden suspeses i fins dins de, com a molt prompte, sis mesos, no s'elaborarà una nova estructura laboral.

Elecció del consell

Els qui no podran deixar el seu càrrec fins que la Corporació Valenciana de Mitjans de Comunicació estiga liquidada són els representants del Consell Rector. En la nova estructura que es posarà en marxa, aquest òrgan serà substituït per un consell d'administració. Dels 11 membres que componen l'actual, amb representants d'organismes com el Consell de l'Audiovisual, el Consell de la Ciutadania o representants sindicals, es passa a un de huit, set dels quals triats per les Corts i un per la Federació Valenciana de Municipis i Províncies.

L'elecció d'aquest consell d'administració activa l'altra via: la parlamentària. Segons la llei, aquests seran triats al mes d'entrar en vigor la llei. El problema és que el període de sessions finalitza el pròxim 15 de juliol per la qual cosa probablement es deixarà per a després de l'estiu. Els consellers en la radiotelevisió pública podrien ser un element més dins de la negociació per a renovar les institucions amb membres caducats com ocorre amb el Consell de Transparència o la Sindicatura de Comptes o, com a mínim, un punt de reflexió estival per a PSPV i Compromís.

La clau està en el fet que PP i Vox es van deixar la possibilitat de tirar avant els nomenaments per a la tele per majoria absoluta, per la qual cosa els dos partits podrien repartir-se entre ells els set membres que li corresponen al parlament autonòmic sense necessitat de l'oposició. Amb el consell d'administració ja triat, els següents canvis arribaran en cascada i destaca la proposta del director general de l'ens, qui tindrà el comandament executiu de la radiotelevisió i no sols substituirà a Alfred Costa, sinó que comptarà amb més funcions. Per a això, tindran un mes.

Més endavant, i també proposat pel consell d'administració, arribarà la carta de servicis, el contracte programa, el Consell d'Informatius i un futur manual d'estil, elements que no seran senzills de parir, com ja va ocórrer a l'inici d'À Punt. Això s'haurà de completar amb una altra de les novetats que porta la norma: la creació d'una plataforma audiovisual valenciana que exercirà com a nou espai digital a la carta i per a la qual encara no hi ha termini.