Joves amb discapacitat intel·lectual es graduen per la Universitat Miguel Hernández d'Elx en un curs de formació laboral

Una quinzena d'alumnes amb discapacitat intel·lectual es gradua aquest dilluns per la Universitat Miguel Hernández d'Elx en un curs de formació per a l'ocupació posada en marxa per Fundació ONCE i amb el suport del Fons Social Europeu (FSE).

La formació s'emmarca en la VII edició del programa UniDiversidad, que en el curs 2023-2024 s'ha impartit en una trentena d'universitats espanyoles.

Formació integral

L'estudiantat, a més de rebre formació teòrica i cursar mòduls d'habilitats socials i laborals, ha tingut també l'oportunitat d'accedir a pràctiques en empreses i entitats col·laboradores.

Graduació corresponent a la càtedra de Discapacitat i Ocupabilitat de la UMH al juliol de 2019 / Antonio Amorós

Objectius

Des d'esta perspectiva, el curs, com la resta dels inclosos en el programa UniDiversidad, proporciona als estudiants formació universitària enfocada a millorar la seua autonomia, coneixements humanístics i la seua preparació laboral, així com a dotar-los d'habilitats necessàries per a augmentar les seues possibilitats de trobar treball accedint a llocs en la modalitat d'ocupació amb suport.

L'objectiu final de la iniciativa és millorar la formació i l'accés a l'ocupació dels joves amb discapacitat intel·lectual, que representen un 40% de tota la joventut amb discapacitat i que tenen majors dificultats a l'hora de trobar treball. Pretén també donar a aquest col·lectiu l'oportunitat de viure l'ambient universitari.

Impacte del programa

Gràcies a aquest programa, al llarg de les sis primeres edicions més de 2.000 joves amb discapacitat intel·lectual han conegut la realitat universitària. A més, han millorat el seu perfil professional gràcies a les pràctiques laborals que s'inclouen dins de la iniciativa, la qual cosa en alguns casos ha suposat una contractació posterior.