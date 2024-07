El 70% dels joves confia en l'efectivitat de les xarxes socials per a trobar ocupació, segons un estudi d'Eurofirms Group

Coincidint amb el Dia Mundial de les Xarxes Socials, Eurofirms Group, la primera multinacional espanyola de gestió del talent, ha donat a conéixer els resultats del seu estudi “Xarxes Socials i Generació Z”. Tal com reflecteix aquest informe, un 70% dels joves confien en l'efectivitat de les xarxes socials a l'hora de trobar ocupació, la qual cosa demostra que la Generació Z, nascuda entre 1997 i 2012, està transformant la forma en què les empreses busquen i contracten talent.

Així, ara que acaba un nou curs escolar i universitari, milers de joves de la Generació Z es comencen a endinsar en el mercat de cerca de treball, un procés en el qual, segons l'estudi d'Eurofirms Group, les xarxes socials cobren cada vegada més protagonisme. En concret, LinkedIn (44,8%), Instagram (44,5%) i Facebook (26%) són les plataformes més efectives per a trobar ocupació segons els joves espanyols.

En eixa mateixa línia, un 20% dels joves assegura que Linkedin i altres xarxes socials professionals són el seu canal principal per a la cerca d'ocupació, mentre que un 20,3% recorre a apps específiques per a buscar treball.

Innovació i Adaptació per a Atraure a la Nova Generació de Talent

En concret, a l'hora de buscar treball en xarxes socials, els joves valoren principalment la facilitat per a enviar el currículum (43%), la possibilitat de trobar ofertes afins als seus interessos (34%), i l'àmplia informació de les ofertes i empreses anunciants (29%). Aquests factors ressalten la importància d'una presència digital sòlida i atractiva per a captar i retindre l'interés dels joves talents.

Tal com explica Paola Ortega, directora de Comunicació d'Eurofirms Group: “Les xarxes socials han revolucionat la nostra manera de connectar i de relacionar-nos amb els altres, i eixa revolució ha arribat també al mercat laboral. La Generació Z no només busca ocupació de manera diferent, sinó que també valora altres factors com la cultura corporativa, la flexibilitat laboral i les oportunitats de desenvolupament professional. En aquest context, les empreses necessiten adaptar-se si volen ser capaces d'atraure el talent del futur”.

Les Xarxes Socials, una Gran Oportunitat per a les Marques

La percepció de les marques en les xarxes socials també és un factor a tindre en compte a l'hora de parlar de la Generació Z. Segons l'estudi, el 61% creu que el contingut orgànic els ajuda a millorar la percepció i a conéixer els servicis que ofereix una marca. D'altra banda, el 45% considera molest el contingut publicitari i fins a un 20% considera que la publicitat és intrusiva.

Quant als continguts que la Generació Z troba més atractius per part de les marques, destaquen principalment els tips, consells i trucs (55%), i les promocions i descomptes (51%). A més, el contingut en clau d'humor també és popular, atraient al 38% dels enquestats. D'altra banda, els continguts que menys atrauen als joves inclouen campanyes publicitàries (12%), el contingut corporatiu (8%) i els seminaris web o directes (7%).

Finalment, l'estudi confirma que les xarxes socials s'han convertit en la principal font d'informació per a la Generació Z, ja que el 53,5% dels joves les usa principalment per a connectar amb amics i coneguts, el 52% per a descobrir contingut i/o interessos, i el 47% per a mantindre's informat. Quant a les xarxes socials més utilitzades, destaquen Instagram (91,5%), Whatsapp (89,7%) i Tik Tok (80,8%). En el costat contrari es troben Podimo (2%), Ivoox (1%) i Foursquare (1%).

Sobre l'estudi

L'estudi va ser dut a terme per Eurofirms Group amb la participació de 600 joves d'entre 16 i 24 anys, amb una edat mitjana de 19,8 anys. La mostra és representativa en termes de gènere, amb una distribució equitativa de 50% homes i 50% dones. Quant al nivell educatiu, el 34% dels participants havia finalitzat el batxillerat, mentre que el 15% havia completat l'Educació Secundària Obligatòria (ESO).

