Casaments d'or dels Moros i Cristians de Sant Vicent del Raspeig

Fa mig segle, una colla va tindre la visió de crear unes festes que no només celebraren les arrels d'aquesta terra, sinó que també serviren com a llaç d'unió entre tots els santvicenters. Aquells primers passos van estar plens d'entusiasme i esperança i prompte van donar els seus fruits. Cinquanta anys després es pot afirmar que s'han convertit en un símbol d'identitat per a la ciutat.

Així, en 1975, un grup de 33 amics va decidir eixir als carrers de Sant Vicent del Raspeig vestits de moros projectant i materialitzant el somni que la localitat, com feien les poblacions veïnes i pròximes, també gaudira de les Festes de Moros i Cristians.

D'aquesta manera naix una de les festivitats més importants del municipi i que, com diu el seu alcalde, Pachi Pascual, "són referent a la Comunitat Valenciana", i explica que, des de l'Ajuntament, s'està tramitant la sol·licitud per a declarar-la d'Interés Turístic Nacional.

Les comparses de Negres Zulús, Moros Nous i Moros Vells van ser les tres que van obrir la porta a unes festes que el pròxim 2025 compliran 50 anys i que, al llarg d'aquestes cinc dècades, han anat evolucionant i creixent. Prova d'això és la gran afluència en cadascun dels actes que se celebren durant l'any, amb més de set mil persones diàries durant el passat 2024.

La tradició no només s'ha mantingut viva, sinó que tots els seus actes continuen creixent. Cada any se sumen noves generacions aportant frescor i innovació, però sempre respectant l'esperit original. Les desfilades i les ambaixades també baten rècords amb més de 580 kg de pólvora que tiren els festers i festeres en l'actualitat.

Importància econòmica

Presentació del 50 aniversari de les Festes de Moros i Cristians de Sant Vicent del Raspeig. / INFORMACIÓN

Les Festes de Moros i Cristians de Sant Vicent són molt més que tradicions culturals, perquè també constitueixen un motor econòmic important que impulsa el creixement i el desenvolupament local.

Cada any es generen una sèrie de beneficis econòmics que tenen un abast significatiu en el municipi. El pròxim 2025, la repercussió en l'hostaleria i el comerç ascendirá a uns dos milions d'euros, que si els sumem als més de tres milions del pressupost, tant dels comparses com de la celebració, fa que es generen al voltant de cinc milions d'euros per a l'economia de la localitat i de la comarca, segons estima el president de la Unió de Comparses de Moros i Cristians Ber Llargues, Ricardo Bernabeu. Encara que, l'alcalde intueix que l'impacte econòmic puga ser fins i tot major i confirma que l'Ajuntament realitzarà un estudi per a calcular l'efecte de les festes en aquest sentit.

Programació

L'inici de les celebracions començarà el mes d'octubre i serà amb un primer acte de presentació del Comité d'Honor del 50 aniversari que estarà format per l'alcalde, el regidor de Festes, pel president de la Unió de Comparses i per membres d'altres institucions tant polítiques com culturals. Durant esta presentació, també es visualitzarà el vídeo promocional de la commemoració i, en el mateix mes, es durà a terme el primer concert que constituirà l'arrancada musical de les celebracions.

Al desembre, l'Ajuntament portarà els seus Moros i Cristians a Expofiesta, i el 22 de gener, tindran presència en Fitur. També, hi haurà una sèrie de conferències festeres i culturals per a explicar les aportacions històriques i religioses dins de les festes, i se sol·licitarà a la Unió Nacional d'Entitats Festeres (UNDEF) la realització de la trobada nacional d'ambaixades a Sant Vicent del Raspeig per al mes de març.

Durant les festes del mes d'abril, en les dues entrades (mora i cristiana), es farà una recreació de les tres primeres comparses originals, és a dir, una representació històrica del que va ser l'inici de la festa.

Al juliol es desenvoluparà la gala homenatge en la qual participaran totes les comparses en honor a les tres fundadores i al que ha sigut la festa durant aquests 50 anys. També, en diverses dependències municipals, s'exhibirà una exposició del material de la Unió de Comparses, els vestits i reconstruccions històriques de l'arxiu.

El projecte musical de marxes mores, cristianes i pasdobles s'estrenarà al llarg de l'any juntament amb una altra sèrie de concerts amb entitats del poble. La clausura serà en el Mig Any del 2025 (el divendres, primer dia), en un acte especial.

Logotip

L'artista seleccionat per a crear la imatge d'aquest 50 aniversari ha sigut el dissenyador José Bautista, qui, tal com ha comptat, ha volgut ressaltar el colorit i l'alegria de les festes que ve representat en el logotip amb colors vius com el taronja, blau i verd.

Una altra de les parts que ha destacat Baptista en el logotip és el castell, representat pels merlets i la torre amb els símbols dels dos bàndols, la mitja lluna i la creu que també destaquen en el conjunt coronant l'emblema.

El número 50 es troba molt integrat, apareix molt gran i en roig, de manera que cobra protagonisme. A més, la resta d'elements l'emboliquen, simbolitzant el foc que ix de l'arcabús que es dispara durant la batalla.

Presentació

Aquest dilluns ha tingut lloc la presentació d'aquest any fester tan destacat. Durant l'acte, presidit per l'alcalde, Pachi Pascual, han intervingut també, el regidor de Festes, Cristian Gil; el president de la Comissió del 50 Aniversari, Francisco Morales; el president de la Unió de Comparses, Ricardo Bernabeu i el dissenyador del logotip, José Bautista.

Així mateix, han assistit altres membres de la corporació, representants de la societat santvicentera i, entre els càrrecs festers, han sigut presents l'alferes cristià, els ambaixadors i la banderera cristiana, a més de les reines de les Festes.

En l'esdeveniment, tant Pascual com Gil han recordat als seus pares, dos dels 33 fundadors de les Festes de Moros i Cristians de Sant Vicent del Raspeig.